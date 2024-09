Més de la meitat dels espanyols considera car menjar sa i anar al gimnàs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cost de l'alimentació saludable i les quotes dels gimnasos són els principals frens per a més de la meitat dels espanyols a l'hora d'adoptar un estil de vida més sa, segons es desprèn d'una enquesta realitzada per l'Institut Savanta i el Fruit Juice Science Centre (FJSC) amb la participació de més de 2.000 ciutadans.

L'estudi posa de manifest que el 57,3% considera "massa cars" els aliments saludables, mentre que el 59,3% opina el mateix sobre els preus dels gimnasos. A més, factors com els horaris laborals (40,8%), la manca de motivació (35,7%) i la frustració per no assolir els resultats esperats (30,1%) també suposen barreres significatives.

Horaris i factors psicològics, altres obstacles

Segons l'enquesta, el 40,8% dels participants afirma que el seu horari de treball els impedeix establir una rutina esportiva a llarg termini. D'altra banda, aspectes psicològics com la desmotivació (35,7%) i la decepció per no aconseguir els objectius desitjats (30,1%) també juguen un paper rellevant a l'hora de mantenir hàbits saludables.

Un terç dels enquestats ho considera "massa exigent"

L'estudi revela, a més, que gairebé un de cada tres espanyols (32,8%) percep que seguir una dieta equilibrada i posar-se en forma requereix un esforç excessiu. Aquesta dada evidencia la necessitat de promoure estratègies i recursos que facilitin l'adopció d'hàbits saludables de manera més assequible i sostenible per a la població.