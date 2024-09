Setembre: tornada a l'escola i al gimnàs

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El setembre no és només el mes de la tornada a l’escola. Després dels excessos de l’estiu, per a molts suposa la tornada als hàbits saludables i al gimnàs. Així ho constaten els centres esportius consultats per aquest diari, que cada any per aquestes dates registren un repunt de socis.

“Al setembre sempre hi sol haver un augment en les inscripcions, encara que ja no és tan marcat com fa una dècada. El motiu és que els últims anys han tingut molt pes les campanyes de promoció de la salut i de l’esport, per la qual cosa el nombre de socis és una mica més constant durant tot l’any”, explica Pep Castarlenas, director del gimnàs Viding Ekke de Lleida. Així mateix, malgrat que les inscripcions “ja no són tan estacionals”, Castarlenas apunta que “el setembre, el gener i principis de primavera” solen ser les temporades que registren un major nombre de nous socis. “Amb l’inici del curs escolar també recuperem algunes activitats per als més petits i, per aquest motiu, ara hi ha més famílies que s’apunten”, explica Castarlenas.D’altra banda, altres centres esportius, com Trèvol, ofereixen promocions durant el novè mes de l’any. “De moment la campanya està sent bastant positiva i, especialment durant els primers dies de setembre, vam tenir bastantes inscripcions”, assegura la directora d’aquest gimnàs de la capital del Segrià, Maria Campos. “Igual com passa al gener, al setembre la gent es marca nous propòsits i torna a la rutina després dels excessos de l’estiu”, assenyala Campos. Així mateix, explica que “la pandèmia va marcar un abans i un després, ja no és tan fàcil predir les tendències de cada mes”.

Més de la meitat de la població, el 52%, no practica cap exercici físic en l’actualitat segons l’enquesta sobre Hàbits esportius a Espanya del CIS en la qual se’ls pregunta també sobre salut, forma física i felicitat. La dada principal que revela és la inactivitat esportiva del 52% de la població, encara que un 34,9% n’ha practicat en el passat. Ara no en fan, diuen, per “falta de temps” i “incompatibilitat d’horaris de treball o estudi”. Tanmateix, al 57,9% els agradaria millorar la seua forma física.

Més de la meitat de la població veu car menjar sa i el gimnàs

Més del 57% d’espanyols consideren “massa cars” els gimnasos i l’alimentació sana, segons una enquesta realitzada per l’Institut Savanta i Fruit Juice Science Centre (FJSC). Després d’una enquesta en la qual van participar més de 2.000 ciutadans, l’estudi conclou que aquests són els dos principals factors que els frenen a canviar els hàbits i emprendre una vida més saludable.El 57,3 per cent d’espanyols constata que les opcions alimentàries més saludables són més cares, i el 59,3% dels enquestats veu excessiu el cost dels gimnasos. A més, per al 40,8 per cent dels enquestats, el seu horari de treball no els permet establir un programat d’esport a llarg termini, mentre que d’altres veuen diferents obstacles psicològics: el 35,7% no se senten motivats i el 30,1% ho han intentat però no han vist els resultats que esperaven. Així mateix, el 32,8 per cent creu que fer dieta i posar-se en forma és massa exigent.