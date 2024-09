La taxa d’alcohol al volant podria baixar de 0,5 a 0,2

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avançat aquest dijous que s’està treballant "seriosament" per rebaixar les taxes actuals d’alcohol al volant i ha considerat que la societat espanyola és madura per abordar aquest tema.

Encara que el ministre no ha donat més detalls, fonts del seu Departament han assegurat que s’estudia rebaixar la taxa actual de 0,5 grams per litre en sang a 0,20 o de 0,25 mil·ligrams per litre d’aire aspirat a 0,10 per a tots els conductors.

"El Consell Nacional de Seguretat Viària ens ha traslladat la necessitat que modifiquem i baixem els nivells d’alcohol i realment estem treballant seriosament" en això, ha assenyalat Marlaska en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum.

La rebaixa de les taxes d’alcohol és una proposta de les associacions de víctimes i de seguretat viària que el Ministeri ha assumit i es recull a l’esborrany de la reforma del Reglament General de Circulació referent als usuaris vulnerables, en concret en la modificació de l’article 20.

"En més de la meitat dels sinistres apareix l’element de l’alcohol i altres drogues com a determinant", ha recordat Marlaska, que ha opinat que la societat espanyola és madura per abordar aquest tema.

El ministre ha explicat que s’està intensificant la vigilància, de tal manera que aquest any s’arribarà a 6 milions de controls d’alcoholèmia i de 120.000 de drogues.

L’anterior proposta de la Direcció General de Trànsit (DGT) de rebaixar les taxes d’alcohol al volant, recollida a l’esborrany de modificació del reglament, anava dirigida només a conductors professionals i novells.