Trànsit pretén rebaixar la taxa actual de 0,5 grams per litre en sang a 0,2 (o de 0,25 mil·ligrams per litre d’aire aspirat a 0,10) per a tots els conductors. Com es tradueix això en termes d’alcohol ingerit? Depèn de molts factors, però el resum és senzill: adeu a beure abans de conduir.

La proposta és conseqüència de les nombroses peticions que les associacions de víctimes i fundacions de l’àmbit de la seguretat viària han elevat a la Direcció General de Trànsit (DGT)y cerca que la societat oblidi el concepte de "consum moderat" i assumeixi que "només zero té zero conseqüències".

L’alcohol, present en un de cada tres accidents mortals.

Més de la meitat dels conductors morts el 2023 en accidents de trànsit a Espanya i sotmesos a autòpsia havia consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons un informe de l’Institut Nacional de Toxicologia. La més habitual de totes les substàncies, present en un de cada tres casos, va ser l’alcohol.

Fa anys que Trànsit intenta dissociar la percepció de risc d’accident de la idea de consum elevat d’alcohol i instal·lar el missatge que els efectes són perniciosos fins i tot en nivells baixos de consum.

Segons els estudis de la DGT, amb una alcoholèmia de 0,5 grams d’alcohol per litre de sang es multiplica per dos el risc de patir una col·lisió, i amb 0,8 el risc és 5 vegades més gran.

Una taxa que depèn de múltiples factors

La taxa d’alcohol en sang no segueix una regla matemàtica i depèn de múltiples factors com els aliments que hagin pres, el tipus de beguda, el temps transcorregut des de la ingesta o la tolerància davant de l’alcohol.

Però també existeixen altres factors, com l’edat. Trànsit adverteix que les persones menors de 18 anys i grans de 65 pateixen més els efectes de l’alcohol. En el cas dels conductors novells, s’agreugen els efectes per la inexperiència, de manera que per a ells la taxa ja era inferior a la de la resta.

L’alcohol no afecta per igual a homes o a dones, ni persones gruixudes o primes. Amb la mateixa ingesta de begudes, una dona -sobre tot jove- o algú de poc pes, donarà més taxa que un home o un conductor de més pes.

Però encara hi ha més factors que influeixen, com l’hora del dia. Durant el descans, l’eliminació de l’alcohol és molt més lenta que durant els períodes d’activitat, de manera que algú que hagi begut molt abans de ficar-se al llit encara pot donar una taxa positiva quan es desperti.

En condicions normals, una taxa d’1 gram d’alcohol per litre de sang tarda a eliminar-se entre 6 i 10 hores. I, segons la DGT, amb aquesta taxa ja apareixen greus problemes perceptius (com la visió doble) i greus alteracions d’atenció i a la presa de decisions.

Trucs que no serveixen

Tráfico demana en les seues recomanacions d’evitar els mites i falsos trucs per superar l’alcoholèmia, entre els que cita clàssics com fer exercici, prendre xiclets o caramels, i altres de no tan comuns com mastegar grans de cafè, beure oli o consumir cocaïna.

Però també avisa del fals mite que n’hi ha prou amb prendre un cafè, un te o fer una breu dormida, o que si es beu a poc a poc al llarg del dia no es dona positiu, o que l’alcohol que es beu menjant no s’absorbeix.

I llavors quant es pot beure?

Tenint en compte totes les variables anteriors, Trànsit estableix una sèrie de mesures estàndard sobre les begudes més habituals, segons les quals pràcticament totes arribin o superen la taxa de 0,2 l/g en sang.

Un terç de cervesa en un home d’entre 70 i 90 quilos de pes donaria una taxa entre de 0,21 i 0,28, és a dir, prohibida. En el cas d’una dona d’entre 50 i 70 quilos, la taxa oscil·laria entre 0,34 i 0,48.

Un conductor d’aquest pes que es prengués un vas de vi de 100 mil·lilitres s’arriscaria a arribar al límit, ja que, segons els càlculs de la DGT, ja donaria entre 0,16 i 0,2. Una dona no podria posar-se al volant, ja que almenys arribaria a 0,25.

No superaria el 0,2 un vas petit de vermut o un didalet d’un licor de baixa graduació (23 graus). I només en l’esmentada categoria d’homes d’entre 70 i 90 quilos. En les dones saltaria l’alcoholímetre.

La classificació de la DGT inclou categories com a 'brandi' o 'combinat’, però en aquests casos ni el vas més petit no queda per sota del 0,2.