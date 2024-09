Exposició fotogràfica sobre el dia a dia de menors tutelats a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció General de la Infància i l’Adolescència (DGAIA) impulsa el projecte de fotografia participativa Imatges per veure i escoltar a través del qual 58 nens i adolescents d’entre 7 i 17 anys de tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) de Lleida donen a conèixer com avaluen el seu dia a dia i poder millorar així les seues condicions de vida. El projecte està comissionat pel fotògraf Francesco Caiazza i els menors, que resideixen als centres lleidatans Enric Llaberia, Indíbil i Mare Esperança, reflexionen sobre els que els fa sentir més o menys còmodes o les activitats que més els agraden i les que els voldrien fer. Aquestes preguntes han generat un espai d’expressió artística que s’ha materialitzat en 89 imatges i textos, que donen formen a una mostra que es va inaugurar ahir al Casal Cívil Comunitari de Lleida i es podrà visitar fins al 13 d’octubre. La iniciativa és una mostra del poder de l’art com a mitjà per promoure la inclusió i la participació col·lectiva i contribueix a avaluar el sistema de protecció a la infància amb la participació dels menors tutelats.