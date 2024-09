L'afició als clicks es multiplica

Publicat per SegreJoan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El pavelló poliesportiu del Palau d’Anglesola és seu aquest cap de setmana de la cinquena Fira de Clicks del Pla d’Urgell Playmopalau, que exhibeix una trentena de diorames, dels quals 16 són de gran format. L’Antàrtida, Harry Potter o Castell de Mur són alguns dels temes de les exposicions, que han estat elaborades per aficionats als clicks de diferents punts de Catalunya com Igualada, Golmés o Alcoletge. També hi participen dioramistes de Madrid i Saragossa.

Aquest any, els joves organitzadors d’aquest certamen també han muntat un diorama dedicat a la Fira de Sant Josep de Mollerussa en el qual no falten tractors així com equipaments de la ciutat com l’Escola de Música o les piscines municipals.Completen l’exposició quatre parades dedicades a la venda especialitzada de clicks i complements. Com és habitual, també s’ha organitzat un concurs de fotografia i un altre de buscaclicks. L’alcalde, Francesc Balcells, va remarcar el component lúdic d’aquesta iniciativa organitzada principalment per joves del municipi. Els més petits que visitin aquesta fira també poden participar en tallers o disfrutar dels jocs unflables instal·lats en els accessos al pavelló. El públic pot visitar aquest certamen fins avui a les set de la tarda, quan està prevista l’entrega dels premis dels diferents concursos. La previsió de l’organització és superar els dos mil visitants al llarg dels dos dies.Per altra banda, els clicks també causen furor aquest cap de setmana a Torres de Segre, que celebra la segona edició de la Fira del Col·leccionisme de Playmobil i que ahir va comptar amb la visita de la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, acompanyada del tinent d’alcalde, Álvaro Boqué, i de la presidenta de Playchic de Lleida, Sílvia Caravaca.

Aficionats de Madrid, Igualada o Golmés han elaborat diorames per a la fira del Palau

La mostra, dirigida al públic familiar, reuneix activitats centrades al joc i al col·leccionisme, així com maquetes de grans dimensions i parades on adquirir figures i complements. També compta amb diorames, un taller infantil i espais per dibuixar i pintar.

Les figures compleixen mig segle de vida

Els clicks de Playmobil compleixen aquest 2024 els seus cinquanta anys de vida. Per aquesta raó, al Palau d’Anglesola preveuen dur a terme accions avui per destacar aquesta data. Així, el cartell oficial de l’esdeveniment, elaborat per l’artista local Ester Gasol, presenta diversos elements vintage com un homenatge als inicis d’aquesta afició.