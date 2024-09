Premi Estel de Bellpuig per al Cau de la localitat

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agrupament Escolta i Guia (AEiG) Ramon Folch de Bellpuig va ser distingit ahir amb el Premi Estel de la localitat, un guardó que “m’omple d’orgull i felicitat” segons va destacar l’alcalde, Jordi Estiarte, perquè “el Cau és un espai físic i un refugi emocional en el qual s’educa en valors tenint en compte el progrés personal a partir del lleure i treballant voluntàriament i de forma col·lectiva pel bé comú”.

Montse Raurich i Roger Ribalta van ser els representants dels escoltes de Bellpuig que van recollir el guardó. “Aquest premi ens fa molta il·lusió perquè és un reconeixement al camí que hem fet fins aquí amb els valors de la solidaritat, el respecte a la naturalesa i el compromís amb la comunitat”, van assegurar en el seu parlament. També van agrair el suport de l’ajuntament i van dedicar el guardó a totes les famílies, caps, excaps i membres del Cau que han confiat en el projecte. La lectura del manifest va ser a càrrec dels sacerdots Abel Trulls, exrector de Bellpuig i rector de Cervera, i Lluís Ruiz, rector de Bellpuig, que van llegir un text escrit per mossèn Climent Forner, que l’any passat va rebre el Premi Estel, per la seua dilatada trajectòria en defensa de la llengua catalana.Els escoltes es van establir de forma oficial a Bellpuig l’any 1979 encara que una dècada abans, el 1968, ja hi havia veïns compromesos amb aquest moviment.Aquest guardó, que s’entrega anualment des del 1991, reconeix persones o entitats que hagin destacat per la seua defensa de la llengua i la cultura catalanes. Així, són les entitats de Bellpuig les que decideixen el guanyador.