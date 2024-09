Brussel·les demana prohibir el tabac i les cigarretes electròniques en espais a l'aire lliure com les terrasses de bars

Publicat per acn

La Comissió Europea demana prohibir fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques en espais a l'aire lliure com les terrasses de bars i restaurants per "protegir" la ciutadania -i en particular joves i infants- dels efectes nocius d’aquests. La proposta, feta pública aquest dimarts, recomana ampliar les àrees lliures de fum a tots aquells espais on hi ha una "alta probabilitat" que es concentrin nens, com ara parcs públics, parcs d'atraccions i piscines, zones connectades a centres de salut i d'educació, edificis públics, establiments de serveis i estacions. Si bé la Comissió admet que no té competències directes per regular en la matèria, trasllada la recomanació als estats i anuncia ajudes de 96 milions d'euros per promoure la mesura.

L'anunci de l'executiu té com a objectiu actualitzar la recomanació traslladada l'any 2009 als estats membres tenint en compte l'evolució del mercat del tabac i l'aparició de nous productes dins el sector. Basant-se en els últims informes publicats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Comissió assenyala que l'ús tant del tabac com de les cigarretes electròniques pot derivar en el desenvolupament de malalties respiratòries i cardiovasculars "significatives" i alerta que el seu ús entre els joves tendeix a l'alça.

"Cada any a la UE 700.000 persones perden la vida a causa del consum de tabac, entre les quals desenes de milers es deuen al fum aliè", ha assenyalat la comissaria de Salut, Stella Kyriakides, en un comunicat.

Així, Brussel·les ha promès invertir fins a 96 milions d'euros -16 milions provinents del programa EU4Health i 80 del programa Horizon- per reforçar el control del tabac i la nicotina i les fórmules de prevenció a l'addicció.

La iniciativa de la Comissió Europea és només una recomanació, atès que la política sanitària és competència dels estats membres. En aquest sentit, en el comunicat publicat aquest dimarts, la Comissió convida els estats membres a implementar les recomanacions a través de les seves polítiques "de la forma que considerin necessària" i "tenint en compte les seves necessitats i circumstàncies a nivell nacional".

L'objectiu final de la Unió és acabar amb la "normalització" de l'ús del tabac i aconseguir que menys del 5% de la població europea sigui fumadora de cara al 2040, d'acord amb els plans europeus de lluita contra el càncer. L'últim Eurobaròmetre, amb dades del 2023, apuntava que el 24% dels europeus fumava tabac.

"En una Unió Europea de la Salut, tenim el deure de protegir els nostres ciutadans, en particular infants i joves, contra l'exposició al fum i les emissions nocives", ha sentenciat Kyriakides