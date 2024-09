Alerten sobre l’'estafa del motorista'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A les carreteres espanyoles, els conductors s’enfronten diàriament amb una àmplia varietat de modalitats d’estafa, que van des de la clàssica estafa de la falsa nota fins el conegut engany del retrovisor trencat. Tanmateix, una nova amenaça ha començat a preocupar els automobilistes: la denominada 'estafa del motorista', un frau que, després de sembrar el caos al Regne Unit, amb més de 2.000 casos registrats només a Londres en els últims tres anys, comença ara a arribar a l'Estat.

Aquest tipus de frau, que va en augment, no té per objectiu el robatori de vehicles, sinó l’obtenció d’abundants indemnitzacions tant de les companyies d’assegurances com dels mateixos conductors que resulten implicats en el suposat accident. Els delinqüents que executen aquesta estafa actuen sempre en parella, la qual cosa és un aspecte fonamental per assegurar l’èxit del pla.

El modus operandi d’aquests estafadors comença amb l’elecció de víctimes, generalment conductors que viatgen sols, i en especial dones de més edat, que solen ser més vulnerables. El primer pas de l’estafa consisteix que un dels motoristes assenyali el conductor perquè s’hi atansi o aturi el vehicle. Quan la víctima s’atura o es distreu, el segon estafador, també amb moto, apareix per darrere i xoca deliberadament contra el cotxe, mentre el primer còmplice fuig, evadint qualsevol responsabilitat aparent.

Després de l’impacte, el suposat motorista accidentat comença a documentar l’incident, fent fotografies dels danys en ambdós vehicles per presentar una reclamació a l’assegurança. Posteriorment, no només sol·liciten la cobertura dels danys materials, sinó que també reclamen indemnitzacions per lesions falses, generalment difícils de provar, a fi d’obtenir grans sumes de diners de la companyia asseguradora i del conductor implicat.

Per evitar ser víctima d’aquesta modalitat de frau, els experts en seguretat viària recomanen als conductors que mantinguin sempre un alt nivell d’alerta, especialment en zones conflictives com interseccions, rotondes i passos estrets, on els estafadors solen actuar amb més freqüència. En cas de veure’s embolicats en un incident sospitós, s’aconsella fotografiar no només els vehicles implicats, sinó també als motoristes, el que pot resultar crucial per identificar els responsables.

Un altre pas important per evitar ser estafat és contactar immediatament amb la companyia asseguradora per informar-los de l’ocorregut. Aquest moviment no només serveix per prevenir futures reclamacions fraudulentes, sinó que també ajuda a posar en alerta a la companyia d’assegurances perquè puguin adoptar mesures oportunes. En molts casos, la rapidesa amb què s’actua pot marcar la diferència per impedir que els estafadors surtin amb la seua.