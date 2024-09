Esmorzar per sensibilitzar sobre la discapacitat visual

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ONCE va organitzar ahir un esmorzar a cegues amb l’exalcalde de Lleida, Antoni Siurana, i el conseller delegat de la Llotja, Paco Cerdà, per sensibilitzar sobre com és la vida d’una persona invident en un acte tan quotidià i necessari com és alimentar-se. Amb els ulls tapats amb un antifaç, Siurana i Cerdà van aprendre a localitzar el menjar al plat, posar-se sucre al cafè o omplir un vas de suc. L’activitat es va emmarcar dins de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, que té com a finalitat compartir les capacitats de les persones amb discapacitat visual, amplificar la necessitat de disposar d’entorns i béns inclusius o visibilitzar la importància de la igualtat d’oportunitats de totes les persones. L’acte es va celebrar a la Llotja i va comptar també amb la presència del director de l’ONCE a Lleida, Marcelino Cid.