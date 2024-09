Espanya necessita el triple de punts de recàrrega per cobrir la demanda de cotxes elèctrics el 2030

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Els punts de recàrrega han de triplicar el seu nombre actual de 30.000 carregadors fins assolir les 100.000 unitats per a l’any 2030 per poder cobrir la demanda d’automòbils elèctrics, segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.

L’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac) ha xifrat en 220.000 el nombre de vehicles elèctrics en circulació a Espanya el 2024, la qual cosa suposa un creixement d’entre el 35 i 40% respecte a l’any passat.

En el context de la Setmana Europea de la Mobilitat, la companyia especialitzada en mobilitat per a empreses Joinup assegura que les xifres creixents de vehicles elèctrics "reflecteixen el compromís del país amb la mobilitat elèctrica" que és resultat d’una barreja entre la "creixent conscienciació del sector privat" i el suport del sector públic amb les implementació d’ajuts públics com el Pla Moves III.

Tanmateix, el dèficit de carregadors al país és "crítica per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica", sobretot per al sector empresarial. La solució d’aquest problema passa tant per l’augment del nombre de punts de recàrrega com per una planificació de la gestió que sigui eficient i eviti la pèrdua de temps a l’hora de recarregar els vehicles elèctrics, segons asseguren des de Joinup.

Plataforma amb 6.000 carregadors a Espanya

Per a això, la companyia ha apostat per desenvolupar una plataforma amb l’objectiu de centralitzar tots els punts de recàrrega de les principals companyies. Aquesta plataforma ja integra 6.000 carregadors a Espanya i 30.000 a tot el món, aconseguint optimitzar els viatges i reduint costos, gràcies, per exemple, a la unificació de totes les recàrregues en una sola factura mensual.

Així mateix, la xarxa de carregadors presenta una concentració notable a les zones urbanes, dificultant la planificació de viatges més llargs que passin per àrees rurals i industrials, on el nombre de punts disminueix.

A més, la majoria dels punts de subministrament són de baixa potència, la qual cosa implica temps de càrrega lents, afegint més problemes a les companyies que necessiten la mobilitat elèctrica en la seua activitat diària.

Per a l’any 2030, el Govern espanyol aspira que el 30% dels vehicles siguin elèctrics i per assolir aquest objectiu Joinup assegura que es requereix "no només d’incentius econòmics, sinó també d’una forta inversió en infraestructures i una col·laboració més important entre el sector públic i el privat".