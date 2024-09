Científics urgeixen a l’acció global contra els microplàstics

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons un nou informe, la ciència ha proporcionat proves més que suficients per fonamentar un enfocament col·lectiu i global per abordar la contínua propagació de la contaminació per plàstic.

En un article publicat a la revista Science, un grup internacional d’experts afirma que mai ha estat més urgent adoptar mesures a escala mundial per abordar totes les formes de residus plàstics i microplàstics.

Està clar que la legislació nacional vigent per si sola no és suficient per abordar el desafiament, afirmen, i el Tractat sobre la Contaminació per Plàstics de les Nacions Unides (que se sotmetrà a la cinquena ronda de deliberacions el novembre de 2024) presenta una "oportunitat tangible" per a una acció internacional conjunta.

No obstant, perquè un tractat d’aquest tipus sigui realment eficaç, s’ha de comprometre a una reducció general de la producció de plàstic juntament amb mesures per reduir l’emissió i alliberament de partícules microplàstiques al llarg de tot el cicle de vida del plàstic. No fer-ho, afegeixen els investigadors, podria comportar "un alt risc de dany ambiental irreversible".

Vint anys del terme 'microplàstic'

L’article va ser escrit per commemorar el 20 aniversari del primer estudi, també publicat a la revista Science, en el que es va encunyar el terme microplàstics per descriure els fragments microscòpics de plàstics al nostre oceà.

Ambdós estudis van ser dirigits pel professor Richard Thompson OBE FRS, cap de la Unitat Internacional d’Investigació sobre Basura Marina de la Universitat de Plymouth i un dels coordinadors de la Coalició de Científics per a un Tractat Eficaç sobre Plàstics.

Va ser coescrit per experts en biologia marina, sostenibilitat, psicologia ambiental, política global sobre plàstics i avaluació de riscos de: la Universitat de Plymouth, la Universitat de Bangor (Regne Unit); EA-Earth Action (Suïssa); la Universitat de Viena (Àustria); la Universitat de Wollongong (Austràlia); i la Universitat de Wageningen (Països Baixos).

El professor Thompson va afirmar: "Després de 20 anys d’investigació, hi ha proves clares dels efectes nocius de la contaminació per microplàstics a escala mundial. Això inclou danys físics a la vida silvestre, danys a les societats i cultures, i una creixent base de proves de danys als éssers humans. A això se suma el fet que els microplàstics són contaminants persistents i, una vegada en el medi ambient, són pràcticament impossibles d’eliminar.

"Encara hi ha incògnites, però durant els 20 anys transcorreguts des del nostre primer estudi, la quantitat de plàstic als nostres oceans ha augmentat al voltant del 50%, la qual cosa només emfatitza encara més la necessitat urgent d’actuar", va agregar en un comunicat.

Des de la publicació del primer estudi el 2004, s’han realitzat aproximadament 7.000 estudis d’investigació sobre microplàstics, que han proporcionat evidència considerable sobre les seues fonts i impactes, així com possibles solucions.

S’han trobat microplàstics a tots els racons del planeta, en més de 1300 espècies aquàtiques i terrestres, als aliments i begudes que consumim i en múltiples teixits i òrgans del cos humà.

Es calcula que les emissions de microplàstics al medi ambient ascendeixen a 40 megatones a l’any, una xifra que podria duplicar-se per a 2040, per la qual cosa les prediccions indiquen que el dany ambiental a gran escala podria continuar durant el proper segle.

La professora Sabine Pahl, professora de Psicologia urbana i ambiental de la Universitat de Viena i professora honorària de la Universitat de Plymouth, va afegir: "La contaminació per plàstics és causada completament per accions humanes. Per això necessitem investigar sobre les percepcions dels riscos i els beneficis del plàstic, així com altres factors que impulsen el suport i el canvi de polítiques, integrant una perspectiva de les ciències socials."