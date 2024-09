Més de la meitat de les dones i gairebé el 75% dels homes d'entre 30 i 34 anys no han tingut fills

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els nivells de fecunditat han disminuït entre el 2011 i el 2021 en les dones menors de 55 anys i ho ha fet especialment entre les més joves, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per grups d’edat, en les dones de 30 a 34 anys és on més ha disminuït la fecunditat en aquests 10 anys: al 2021 un 56,7% de les dones d’aquest grup no han estat mares, mentre que al 2011 aquest percentatge era del 49,7%. Les segueixen les dones de 25 a 29 anys, el 81,7% de les quals no han tingut fills el 2021 (75,5% l’any 2011), i les de 35 a 39 anys, el 35,4% de les quals no han tingut fills el 2021 (30,5%, l’any 2011).

Per sota dels 25 anys, en la franja entre els 16 i els 24, fins a un 97,2% de les dones no tenen fills (a 2021); deu anys enrere el percentatge ja era molt alt, 93,3%, però segueix creixent.

Fecunditat masculina

Pel que fa als homes, l’Idescat difon per primera vegada resultats sobre la fecunditat masculina: l’any 2021 el 74,3% dels homes de 30 a 34 anys no han tingut fills i aquesta proporció és del 47,1% en els homes de 35 a 39 anys. Cal tenir en compte que en la majoria de parelles de diferent sexe, els homes tenen més anys que les dones i, per tant, tenen els fills a una edat més avançada.

Pel que fa als joves d'entre 25 i 29 sense fills, superen el 90% (92,2%). I entre 16 i 24 anys, el percentatge d'individus que ha sigut pare és gairebé anecdòtic: només l'1,1% de la població masculina.

En el cas de les dones i en relació amb les generacions anteriors, que ja han acabat la vida fèrtil, s’observa una disminució de la grandària de la família, ja que hi ha un augment significatiu dels fills únics i una disminució de la propensió a tenir segons i tercers fills o més.

Un o més fills

L’any 2021, una quarta part de les dones de 45 a 49 anys (el 25,7%) només han tingut un fill, mentre que en les dones majors de 65 anys, el percentatge de les que només han tingut un fill és del 15,9%. Poc més de la meitat de les dones de 45 a 49 anys (el 54,7%) han tingut almenys dos fills, mentre que en les dones majors de 65 anys el percentatge és superior al 70%. Per la seva banda, només el 12,6% de les dones de 45 a 49 anys han tingut un tercer fill, mentre que més del 30% de les dones majors de 70 anys han tingut tres fills o més. Actualment hi ha més dones de 45 a 54 anys sense fills que dones amb 3 fills o més. En canvi, en les generacions anteriors hi ha més dones amb almenys 3 fills que dones sense fills.

A més estudis, maternitat més tardana

Segons les dades d'Idescat, a mesura que augmenta el nivell d’estudis s’endarrereix l’edat a la maternitat. Respecte al percentatge de dones que han estat mares dels 30 als 34 anys, el 65,9% de les dones amb educació primària o inferior han tingut algun fill, mentre que en les dones amb educació superior el percentatge és del 29,7%. Ara bé, en les generacions de dones a punt de completar la seva vida fèrtil les diferències es redueixen notablement: el percentatge de dones de 45 a 49 anys que han tingut algun fill és del 83,8% en les dones amb educació primària o inferior i del 79,0% en les dones amb educació superior.

Pel que fa al nombre de fills per dona, dels 30 als 34 anys hi ha importants diferències segons el nivell de formació assolit: les dones amb educació primària o inferior han tingut de mitjana 1,5 fills; les dones amb primera etapa d’educació secundària 1,2 fills; les dones amb segona etapa d’educació secundària 0,8 fills i les dones amb educació superior, 0,4 fills.

Tanmateix, les diferències en la descendència final de les dones de 45 a 49 anys es redueixen en les dones amb primera etapa d’educació secundària (1,52 fills), amb segona etapa d’educació secundària (1,44 fills) i amb educació superior (1,45 fills) i són més grans en les dones amb només educació primària o inferior (2,51 fills).

El factor laboral

Si s’analitza la fecunditat de les dones tenint en compte la relació amb l’activitat econòmica, s’observa que les dones ocupades a temps complet són les que tenen menys fills en totes les edats. La fecunditat més alta correspon a les dones dedicades a les feines de la llar i en un nivell intermedi es troben la fecunditat de les dones ocupades a temps parcial i la de les aturades.

En el grup de 30 a 34 anys, que tenen 0,70 fills per dona de mitjana, les dones ocupades a temps complet han tingut en mitjana 0,49 fills; les dones ocupades a temps parcial 0,88; les dones aturades 0,93 i les dones dedicades a les feines de la llar, 1,83.

Les dones estrangeres tenen el primer fill abans

El 43,5% de les dones estrangeres residents a Catalunya de 25 a 29 anys ja han tingut algun fill, mentre que només el 10,7% de les dones de nacionalitat espanyola d’aquesta edat han estat mares. En les generacions de dones al final de la seva vida fèrtil les diferències es redueixen: dels 45 als 49 anys, el 82,4% en les dones estrangeres han estat mares alguna vegada i en el cas de les dones espanyoles el percentatge és el 80,0%.

A més, a cada edat, la fecunditat de les dones de nacionalitat estrangera residents a Catalunya és superior a la de les dones de nacionalitat espanyola. Dels 30 als 34 anys, les dones estrangeres han tingut de mitjana 0,91 fills i les espanyoles 0,60. I dels 45 als 49 anys les dones estrangeres han tingut de mitjana 2 fills i les espanyoles 1,47.

Girona, la demarcació amb més fecunditat

Al territori, hi ha força diferències pel que fa a la proporció de dones que han tingut fills. Girona és la demarcació amb el percentatge més elevat de dones de 16 a 39 anys que han tingut fills (37,4%), mentre que Barcelona és la que té la proporció més baixa (28,0%). Per municipis de més de 50.000 habitants, Santa Coloma de Gramenet és el que té el percentatge més elevat (39,5% de les dones de 16 a 39 anys han tingut fills), mentre que Sant Cugat del Vallès és el que té el percentatge més baix (21,1%).

Pel que fa al nombre de fills per dona en la franja dels 40 als 49 anys, Tarragona és la província amb el valor més elevat (1,66 fills per dona), seguida de Girona (1,63), Barcelona (1,48) i Lleida (1,39). Els municipis de 50.000 habitants o més amb major nombre de fills per dona del grup dels 40 als 49 anys són Rubí (1,79), Manresa (1,78) i Reus (1,77), mentre que els valors més baixos corresponen a Vilanova i la Geltrú (1,31), el Prat de Llobregat (1,37) i Viladecans (1,37).