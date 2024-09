Per una cultura més inclusiva

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La xarxa de programadors culturals Apropa Cultura va fer ahir la seua primera reunió anual a Lleida amb un acte al Teatre de l’Escorxador per celebrar els dos anys de desplegament dels serveis de mediació a les comarques lleidatanes i l’inici de la nova temporada. L’objectiu, després de 17 anys de la seua posada en marxa, és millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la cultura i que aquesta sigui més inclusiva. Sobre aquest fet, Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura, va remarcar la importància dels drets culturals per a tothom i va destacar que “volem fer que l’accés a la cultura de les persones en risc d’exclusió sigui una realitat”. Gainza va explicar que ja compten amb 34 programadors adherits que ofereixen entrades accessibles per a les seues activitats i espectacles a 195 entitats socials i de salut. El 2023, es van portar a terme 3.252 experiències culturals. A Lleida, aquesta tasca la desenvolupa l’Associació Alba, representada per Míriam Arnaz, gràcies a la qual s’ha obtingut una major participació de centres.

L’acte va comptar amb la participació de diversos artistes i professionals, així com d’autoritats de la Paeria, la diputació de Lleida i l’IEI. També de representants d’equipaments com l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell o el festival Esbaiola’t. La jornada va concloure amb una actuació de la companyia La Màxima, de la Fundació Ilersis, una presentació de la programació de la temporada de tardor dels equipaments d’Apropa Cultura a Lleida i la interpretació de la cançó Petit Príncep amb la Cia Espígol de l’Associació Alba.