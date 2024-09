L’OMS informa d’un augment del 89% en els casos de verola del mico a Europa a l’agost, amb Espanya al capdavant

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La Regió Europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha experimentat un augment del 89 per cent en els casos de verola del mico de juliol a agost, tots de l’antiga variant i amb Espanya com el país en el qual més han augmentat els contagis, segons assenyala el nou informe de mpox publicat aquest dilluns per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

A nivell global, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 d’agost de 2024, s’han notificat a l’OMS un total de 106.310 casos de mpox confirmats per laboratori, incloses 234 morts, procedents de 123 països de les sis regions de l’OMS, encara que la nova variant clado Ib només és present en alguns països de la regió africana. La taxa mundial de casos confirmats en aquest període és del 0,2 per cent.

La República República Democrática del Congo (1013 casos) és el país amb el major nombre de casos confirmats notificats l’agost de 2024, seguit d’Austràlia (245 casos), Espanya (136 casos) i els Estats Units (113 casos).

L’agost de 2024 s’han notificat un total de 2.082 nous casos, el que suposa un augment del 15,6 per cent a nivell global respecte al mes anterior, i el major nombre de casos mensuals des de novembre de 2022. Les regions d’Europa i el Pacífic Occidental mostren l’augment mensual més gran de casos l’agost de 2024 en comparació amb juliol, amb un 89 i un 68 per cent respectivament. La Regió de les Amèriques ha registrat un descens de casos a l’agost. La majoria dels casos l’agost de 2024 s’han notificat a la Regió de l’Àfrica (62,3%), seguida de la Regió d’Europa (13,7%) i la Regió del Pacífic Occidental (13,2%).

Entre els països que han informat d’un augment de casos més gran es troben: Burundi, que ha notificat l’augment relatiu més gran a la Regió de l’Àfrica (222 davant de nou); Espanya, que ha notificat l’augment més gran a la Regió d’Europa (136 davant de 20); Argentina, que ha notificat l’augment més gran a la Regió de les Amèriques (26); Austràlia, que ha registrat l’augment més gran a la Regió del Pacífic Occidental (245 davant de 101),

No obstant, el brot continua amb un nivell de transmissió relativament baix a la Regió de les Amèriques, la Regió Europea, la Regió del Sud-Est Asiàtic la Regió de la Mediterrània Oriental i el Pacífic Occidental. La Regió de l’Àfrica, d’altra banda, mostra nivells marcadament creixents de casos confirmats per laboratori i el major nombre de casos registrats des de l’inici de la vigilància mundial el 2022.

Els països que han detectat casos de la nova variant de mpox clade Ib fins el 15 de setembre de 2024 són: la República Democràtica del Congo (3.500 casos); Burundi (564); Uganda (11), Kenya (5), Ruanda (6), Suècia (1) i Tailàndia (1), aquests dos últims després de viatjar a l’Àfrica.