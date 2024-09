La mare de Marta Calvo, després de la condemna a l’assassí de la seua filla: "L’únic que espero és saber on és Marta"

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Marisol Burón, mare de la jove Marta Calvo, s’ha mostrat "emocionada" després de conèixer que el Tribunal Suprem (TS) ha imposat la presó permanent revisable a Jorge Ignacio P.J., assassí de la seua filla, i ha llançat un últim desig: "L’únic que espero és saber on és Marta". El cos de la seua filla, tal com va confessar el condemnat en el judici, va ser esquarterat però mai no s’ha pogut localitzar.

Burón, en declaracions als mitjans de comunicació, ha manifestat que està "molt contenta" amb la resolució de l’Alt Tribunal perquè "això era més que merescut". "Després de tota la lluita que portem, al final hem justícia a Marta i a totes les altres víctimes", ha dit.

"Havia de ser així", ha assenyalat, per agregar que "aquest assassí es mereix no veure mai la llum del sol, com tampoc no la veurà la meua filla ni totes elles. Llavors no hi havia cap altra possibilitat. Jo estava molt convençuda, és que tenia el 100% que això havia de passar i això seria així. I gràcies a Déu, ha passat", ha insistit.

Preguntada pel que espera a partir d’aquest moment, Marisol Burón ha manifestat: "Judicialment això acaba aquí. Ara és el pitjor, i és que l’assassí digui on és la meua filla. Jo sé que ell no ho dirà. Ell sap que l’he fastiguejat però primer em va fastiguejar ell a mi. I crec que per revenja no el dirà, perquè és mala persona," ha indicat.

"Ell és mala persona i les persones dolentes no fan el bé. Espero que algun dia la Guàrdia Civil o qualsevol persona trobi la meua filla, però per ell no serà", ha postil·lat.

La mare de Marta Calvo, que ha esbandida que no ha lluitat per revenja, sinó per justícia, ha afegit: "Ell és un assassí en sèrie, ell és un psicòpata, ell no és un malalt mental, ell sabia en cada moment què és el que feia, ell gaudia veient-les morir, és molt fort, és molt fort que la meua filla hagi passat per allà, és que això no ho vull ni pensar, però el que sí que sabem és que aquest home no farà mal a cap dona més".

La mare de Marta Calvo també ha ressaltat que aquesta condemna pot donar llum a altres casos de situacions similars, per a famílies que passen per aquesta "terrible situació". "Tant de bo que a cap dona no li facin el que han fet amb la meua filla i amb totes elles. Tant de bo i que no passi mai més però, per desgràcia, cada dia n'hi ha més casos", ha afegit.

En aquesta línia, ha avançat que lluitaran també per canviar el Codi Penal perquè a aquelles persones que ocultin el cos d’una víctima se’ls apliqui la presó permanent revisable. "De moment l’Estat ha posat de tres a sis mesos de presó però això per a mi no és suficient. Llavors la meua lluita, la nostra lluita, serà que això ho aconseguim i sé que ho aconseguirem", ha augurat.