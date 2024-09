Formació contra l'explotació sexual

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La subdelegació del Govern central a Lleida i la Fundació Creu Blanca, dedicada a la integració de persones vulnerables i en situació d’exclusió social, van presentar ahir un projecte per impulsar jornades formatives per formar i sensibilitzar sobre les noves formes de captació a través de les xarxes socials com a forma d’accés a la pornografia i a l’explotació sexual.

La presentació es va fer coincidint amb la celebració del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens. El projecte, finançat amb fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, s’implementarà a partir del proper mes d’octubre a totes les comarques lleidatanes a través dels consells comarcals.D’aquí a finals d’any es posarà en marxa a l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell. Pel que fa a la resta, l’any que ve.L’objectiu és formar els professionals dels serveis d’atenció social i a la ciutadania en general, sobretot a pares, mares i tutors, en detecció, atenció i derivació de possibles situacions d’explotació sexual, i sensibilitzar en prevenció de consum de pornografia per part dels joves i la seua captació a través de les xarxes socials. Ahir es va presentar als representants dels consells comarcals, organismes i entitats d’atenció a les dones els objectius de la seua implementació. Ho van fer el subdelegat del Govern central, José Crespín; la mediadora de la Fundació Creu Blanca a Lleida, Gema Ribes, i la cap de la Unitat de Violència sobre la Dona de la subdelegació, María Martín. D’altra banda, Crespín va explicar que “la formació i l’actualització constant de continguts per part dels tècnics que treballen en l’entorn de la violència sexual, la pornografia i l’explotació sexual és necessària per aprofundir i analitzar les formes d’accés i de consum dels joves a aquest tipus de continguts”. També va remarcar que la iniciativa vol aportar eines a les famílies per poder detectar els riscos de captació.Per la seua part, la regidora de Feminismes de la Paeria, Carme Valls, va destacar el suport del consistori. “Hem d’aconseguir des de l’inici que no hi hagi aquesta necessitat d’ús de la prostitució”, va remarcar.

UGT exigeix tramitar “urgent” la llei antitràfic de dones i nens

El sindicat UGT va exigir ahir la tramitació “urgent” de la llei contra el tràfic de dones i nens i va incidir en la necessitat de penalitzar els consumidors d’aquests serveis o la difusió pública de continguts que incitin a cometre aquests delictes. En aquest sentit, va advertir sobre les dades “preocupants” de la memòria del 2024 de la Fiscalia General de l’Estat, segons les quals, el 2023, es van incrementar un 22,47% les diligències de seguiments per tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual respecte al 2022. L’informe assenyala a més que el nombre de víctimes identificades per aquest delicte van passar de 231 a 543, un increment del 135%. A més, alerta sobre el fet que la majoria de l’explotació sexual s’ubica en pisos, xalets i cases particulars. Segons un estudi del ministeri d’Igualtat, a Espanya hi ha 114.576 dones en situació de prostitució, amb Catalunya com l’autonomia amb un nombre més alt, amb 34.759 dones.