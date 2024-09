Retiren del mercat un complement alimentari per contenir viagra

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat aquest dimarts la prohibició de comercialització i retirada del mercat del complement alimentari 'Max Ero Plus', per contenir la substància sildenafilo, un principi actiu de la viagra, que no declara en l’etiquetatge.

En un comunicat, l’Aemps ha explicat que la presència del sildenafilo confereix al producte la condició de medicament, però aquesta substància s’oculta al consumidor malgrat que pot causar danys greus per a la salut. L’Aemps, que ha tingut coneixement d’això a través del Grup de Consum de la Policia Judicial, ha analitzat el producte al laboratori i ha constatat que té sidenafilo "indicat per restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant un augment de flux sanguini del penis per inhibició selectiva de l’enzim fosfodiesterasa 5 (PDE-5)".

Segons l’Aemps, "els inhibidors de PDE-5 estan contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d’esforç, insuficiència cardíaca, arrítmies incontrolades, hipotensió, hipertensió arterial no controlada, historia d’accident isquèmic cerebral, pacients amb insuficiència hepàtica greu i persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica o trastorns hereditaris degeneratius de la retina". A més, presenta interaccions amb altres medicaments i pot provocar reaccions adverses de diversa gravetat com les cardiovasculars, ja que el seu consum s’ha associat a infart agut de miocardi, arrítmia, palpitacions, taquicàrdia, accident cerebrovascular i fins i tot mort sobtada cardíaca.