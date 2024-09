Rosalia estrenarà la nova cançó ‘Omega’ al Piromusical de La Mercè de Barcelona

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Piromusical de la Mercè 2024 és l’escenari escollit per la cantant Rosalía per a l’estrena mundial del seu nou tema ‘Omega’, que canta juntament amb Ralphie Choo, la nova revelació de la música urbana. La cançó forma part de la playlist que l’artista ha preparat per al gran espectacle de música i foc que tancar aquesta nit, a les 22:00 hores, la programació de la festa major de Barcelona a l’avinguda Maria Cristina. La cantant catalana ha anunciat a les seves xarxes que publicarà la cançó aquest dimecres. La darrera cançó publicada per Rosalia va ser a l’agost amb 'New Woman', un nou tema en col·laboració amb la popular cantant de K-pop Lisa.

El Piromusical de La Mercè és l’esdeveniment que tancarà les festes de la ciutat amb un espectacle pirotècnic i musical únic, que per segon any consecutiu ofereix al públic una banda sonora d’autor. Després que l’any passat fos el Sónar qui signés la selecció musical per commemorar el seu 30è aniversari, en aquesta edició ha estat Rosalía qui ha volgut compartir la seva tria musical el dia abans del seu 32è aniversari. Amb una durada de 30 minuts, aquest espectacle combina l’acurada selecció musical de Rosalía i una sincronització perfecta de focs artificials. El Piromusical és una producció de l’Institut de Cultura (ICUB), amb la col·laboració d’Oído S.L. i Pirotècnia Igual.

L’equip d’Oído S.L., liderat per Marçal Cruz i Martí, ha treballat conjuntament amb Gisela Sais, programadora musical de la Mercè, per crear els muntatges musicals del preshow i postshow, que recollirà una selecció musical dels artistes que han participat en La Mercè 2024. A més, han realitzat ajustos sobre el material enviat per l’equip de Rosalía per adaptar-lo a les necessitats de l’espectacle.