Avenç de l'IRBLleida contra l'ELA

Una investigació liderada des de Lleida i Oxford aporta llum sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i obre el camí de noves vies de tractament. L’estudi, publicat a la revista Acta Neuropathologica, ha demostrat el paper clau de la pèrdua de funció de l’enzim ATG4B en la progressió d’aquesta malaltia neurodegenerativa que es manifesta en l’edat adulta i té una supervivència mitjana de tres anys. També demostra una possible nova via de tractament en models cel·lulars mitjançant l’ús de les molècules ASO (oligonucleòtid antisentit) per, en un futur, retardar o aturar la progressió de l’ELA.

“Aquest descobriment ens permet avançar en la compressió de la malaltia. És un primer pas també per determinar si la nostra molècula candidata a fàrmac és efectiva per retardar la malaltia en persones amb l’ELA. Aquest camí comporta entre deu i quinze anys de proves en diversos models animals i fases d’assajos clínics reguladors abans de la seua aprovació per poder receptar-lo als pacients”, va explicar el primer autor de l’estudi, l’investigador de la Universitat de Lleida (UdL) i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) Pascual Torres.

La investigació s’ha portat a terme en quaranta-dos mostres de persones afectades per l’esclerosi lateral amiotròfica que es van obtenir de l’Institut de Neuropatologia i del Banc de Cervells de la Universitat de Barcelona i amb l’anàlisi de 81 ratolins afectats per la malaltia. El grup d’investigació en Fisiopatologia Metabòlica liderat per Reinald Pamplona, professor de la UdL i investigador principal de l’IRBLleida, ha impulsat aquest estudi a Lleida.

Actualment les persones que conviuen amb l’esclerosi lateral amiotròfica no compten amb un tractament eficaç, ja que es desconeixen els mecanismes d’aquesta malaltia neurodegenerativa que va causant la mort de les neurones motrius, la qual cosa provoca una pèrdua en la capacitat muscular dels pacients i pot arribar fins i tot a la paràlisi i la pèrdua de la parla. En el conjunt de l’Estat, es calcula que afecta entre 4.000 i 5.000 persones.

Llei per millorar la qualitat de vida de pacients amb aquesta malaltia

PSOE, PP, Sumar i Junts van acordar la setmana passada un text per tirar endavant la llei de pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) que, entre altres mesures, inclou l’atenció continuada especialitzada 24 hores en estadis avançats. La llei, que es preveu que arribi al Congrés a l’octubre, reduirà en un termini màxim de 3 mesos l’espera per acreditar la situació de discapacitat i dependència, la qual cosa els permetrà accedir als beneficis fiscals i a tots els ajuts aprovats. Destaquen les destinades a fisioteràpia i rehabilitació, infermeria, atenció domiciliària i especialitzada, despeses de desplaçament a centres de dia o electrodependència (aquells pacients que estan connectats a una màquina). Tot plegat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de pacients amb aquesta i altres malalties neurodegeneratives d’alta complexitat.