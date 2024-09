Humanitzar l'atenció oncològica

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un projecte de l’Associació contra el Càncer a Lleida i la UdL impulsarà la formació per aconseguir una comunicació efectiva i humana amb els pacients oncològics i els seus familiars. Serà possible gràcies a l’Ajuda Càtedra AECC, amb una quantia de 148.920 euros, que l’entitat ha atorgat al treball Comunicar és humanitzar. Atenció centrada en el pacient oncològic, coordinat per Eva Barallat, infermera i doctora en Salut, professora agregada i vicedegana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL. Compta amb un equip multidisciplinari que està format per Judith Roca, infermera, antropòloga i doctora en Educació, professora agregada de la UdL i degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL; Maria Nabal, professora associada al Grau de Medicina de la UdL i responsable de l’equip de cures pal·liatives de l’hospital Arnau de Vilanova; Moisès Mira, professor de la UdL i cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Arnau; Olga Malas, psicòloga general sanitària i professora lectora a la UdL; Montserrat Sanromà; infermera, psicòloga i doctora en Ciències de la Salut; i Eva Figuera, psicòloga, gerent de l’Associació contra el Càncer a Lleida i professora associada de la UdL.

Abans de la presentació que es va fer ahir, Barallat va explicar a SEGRE que el projecte consisteix a humanitzar l’atenció del pacient oncològic i els seus familiars i que l’objectiu principal és la millora de la qualitat de vida i del benestar. Ho faran a través d’una formació innovadora que dissenyaran utilitzant la simulació clínica per recrear escenaris interactius de situacions reals en la comunicació amb el pacient. “És el dia a dia, des del moment en el qual es dona el diagnòstic fins que es comunica que el tractament no funciona i ha de canviar-se o es tracten els possibles efectes”, va destacar. Per això, recopilaran informació a través d’entrevistes amb pacients, sanitaris, estudiants, voluntaris i cuidadors per detectar les necessitats que troben a l’hora de comunicar-se. Un programa formatiu orientat per als clínics, els estudiants de medicina, infermeria i psicologia i també per als cuidadors.Per la seua banda, el president de l’entitat a Lleida, Sisco Maranges, va destacar que “comencem un camí que hauria de servir perquè la societat empatitzi més amb el pacient i les seues famílies”. Així, la de la UdL és una de les deu Càtedres AECC a tot l’Estat i per a les quals es van presentar 40 projectes.

“L’empatia ajuda a sentir-nos més segurs i ser optimistes”

Montse, infermera i pacient de càncer des de fa 12 anys, va explicar ahir durant la presentació de l’ajuda, a l’Aula Magna Joan Viñas, que el que espera dels professionals sanitaris és que “empatitzin amb el pacient”. Va assenyalar que “som malalts crònics i quan entres en una consulta i el metge et saluda pel teu nom, ja ho afrontes d’una altra manera”. Així mateix, va afegir que l’empatia “ajuda a sentir-nos més segurs i poder ser més optimistes”. Els professionals van assenyalar que creuen que sensibilitzant sanitaris, estudiants i cuidadors “podrem sensibilitzar la societat en general”. Així, Maranges va afirmar que “estem en un moment de cronificació del càncer i hem de saber entendre i comunicar-nos també amb els pacients que viuen durant anys amb la malaltia”, va destacar. L’acte va comptar amb la conferència Acompanyar: un aprenentatge difícil, impartida pel doctor Francesc Torralba.