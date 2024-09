La sèrie 'Yo, adicto', un catàrtic i descarnat viatge cap a la llum emociona a Donostia

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Un catàrtic i descarnat viatge cap a la llum, la sèrie autobiogràfica ''Yo, adicto', de Javier Giner, ha omplert d’emoció la sisena jornada del Festival de Sant Sebastià, on s’ha presentat com una reivindicació "salvatge i radical" de la humanitat.

Giner (Baracaldo, 1977), professional de la indústria audiovisual conegut per haver estat cap de premsa de Pedro Almodóvar i de Penélope Cruz, va publicar el 2021 un llibre en el qual narrava en primera persona el seu procés de desintoxicació d’alcohol, drogues i sexe que el va sumir en una espiral d’autodestrucció fa més d’una dècada.

Després d’una trucada d’Aitor Gabilondo ('Patria'), el llibre s’ha convertit en una sèrie que, després de la seua projecció especial fora de concurs a la secció oficial de Sant Sebastià, s’estrenarà a Disney+ el 30 d’octubre, amb Oriol Pla com a protagonista.

"Estic fart i exhaust d’escoltar que aquest és un negoci salvatge", ha dit Giner en roda de premsa; "aquest negoci no és res, pot ser salvatge perquè nosaltres com persones el convertim en salvatge, però es pot ser exigent i perfeccionista sense ser tirà i rodar una sèrie tenint en compte les persones".

Des del convenciment que mostrar les ferides permet una comunicació més autèntica i després de l’exercici solitari que va suposar l’escriptura del llibre -editat per Paidós i que porta vuit edicions-, Giner ha concebut la sèrie com "una teràpia de grup" on l’espectador pot sentir-se com un més.

"Quan em picava o em feia mal, em donava pudor o vertigen o por, anava cap allà com un toro Mihura, perquè sabia que aquesta veta em permetria comunicar-me amb persones que passen per alguna cosa com el que jo vaig passar", ha indicat. "'Yo, adicto' és un acte de sacrifici públic per demostrar que ensenyar les teues ferides i la teua intimitat més vergonyosa no té pel qual destrossar-te la vida".

Al llarg de sis capítols, la sèrie mostra com el protagonista, després de diversos anys sumit en les addiccions, toca fons i ingressa voluntàriament en un centre de desintoxicació, incapaç de gestionar el sofriment que es genera a si mateix i als altres.

Els gairebé quatre mesos que passa ingressat al centre, als afores de Barcelona, suposen un viatge de descobriment personal, de la culpa a la reconciliació, amb l’ajuda dels seus companys i dels professionals del centre, en especial una terapeuta, Anaís, a qui dona vida Nora Navas.

Oriol Pla ha dit que ha anat "a tomba oberta" amb aquest projecte que concep com "una celebració de la humanitat". Malgrat el dramatisme, l’humor té molt espai en la sèrie. "En una clínica de desintoxicació es plora i es riu perquè està en joc la mort i la vida", ha assenyalat Giner, que va estudiar direcció de cine a Los Angeles i va treballar als estudis MGM abans d’establir-se a Madrid.

La sèrie, dirigida pel mateix Giner i per Elena Trapé, és un exercici d’honestedat radical que convida a superar els estigmes que envolten el toxicòman i a recordar que el més difícil i important de tot és admetre el problema, superar la vergonya i demanar ajuda.

Sofía Fábregas, responsable de producció a Disney+, ha recordat que la casa del ratolí no és només entreteniment. "Ens prenem molt seriosament l’espectador, també som la casa de Lanthimos, dels Moriarty, els Cabezudo i ara de Javier Giner", perquè "hi ha realitats de les quals no et pots evadir".

En la projecció oficial de 'Yo, adicto' aquest dimecres s’espera l’assistència de Pedro Almodóvar, segons ha dit Giner. El director manxec presentarà dijous en Sant Sebastià la seua última pel·lícula, 'La habitación de al lado’, i rebrà el Premi Donostia en reconeixement a la seua trajectòria.