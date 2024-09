YouTube Health arriba a Espanya per certificar contingut sobre salut de fonts autoritzades

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma de vídeo de Google presenta a Espanya des d’aquest dimarts la iniciativa YouTube Health, un projecte que prova d’ajudar als usuaris a identificar informació verificada de salut i obtenir respostes de fonts mèdiques autoritzades.

"És una iniciativa l’objectiu principal de la qual és oferir a les persones que busquen continguts relacionats amb la salut, respostes a aquestes inquietuds que tenen ells però amb continguts contrastats amb experts sanitaris o fonts fiables i verídiques", explica Cristina Delgado, responsable de YouTube Health España.

Perquè això sigui així i evitar la desinformació, Youtube informa que està col·laborant amb institucions públiques com el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, i privades com Sanitas o Quiónsalud o l’Hospital Clínic de Barcelona, entre d’altres.

"Si una persona va a Youtube a buscar contingut relacionat amb la salut, per exemple, patologies relacionades amb el càncer, la diabetis o l’ansietat, els primers resultats que van obtenir són vídeos, continguts, creats per experts sanitaris com el cas l’hospital Gregorio Marañón o la Clínica de Navarra, que són col·laboracions que hem fet aquí a Espanya," afegeix Cristina Delgado.

Segons la companyia, a Espanya les visualitzacions de vídeos a Youtube sobre algun tema relacionat amb la salut van arribar a més de 9.000 milions de visualitzacions fins al desembre de 2023, incrementant-se un 20 % aquell mateix any.

"Ens sembla que podem ajudar també a combatre aquesta desinformació que, de vegades, hi ha a Internet respecte als temes de salud;(...) aquests experts que posem a disposició dels ciutadans ens ajudaran a comprendre problemes que, potser, d’una altra manera poden quedar confusos en tota la informació que hi ha a les xarxes socials", declara la doctora Marta Sánchez-Celaya, subgerent del Hospital Gregorio Marañón, en la nota de la companyia.

YouTube Health, que es va presentar el 2021 als Estats Units, permet que els professionals de la salut sol·licitin que els seus vídeos puguin ser destacats en els resultats de recerca que tenen relació amb els temes mèdics.

Adolescents amb protecció

D’altra banda, des de primers de mes, Youtube ha posat en marxa a nivell global el denominat "Youtube Teens Wellbeing", una iniciativa que "busca donar suport al benestar dels adolescents a la plataforma", que permeti a les famílies més control i supervisió sobre les experiències dels menors al canal de vídeos.

Per a això, han desenvolupat noves salvaguardes en els continguts, que suposa que Youtube deixa de recomanar als adolescents vídeos que "amb un visionament repetit" podria afectar la salut d’aquest tipus d’usuaris de 13 a 17 anys.

Segons la plataforma, el seu consell assessor ha identificat categories de continguts que, innòcues en un sol vídeo, poden ser "problemàtiques" com són els vídeos que comparen trets físics, idealitzen uns tipus sobre d’altres, premien nivells específics de forma física o pes corporal, o mostren agressions socials en forma de baralles sense contacte i intimidació.

A més, des d’ara, Youtube també ofereix "recursos per a crisis" a Espanya que ajuden els usuaris a posar-se en contacte amb associacions i serveis que donen suport en cas de pensaments suïcides i crisis d’autolesions.