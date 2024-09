Absolt al Japó Iwao Hakamada després de 47 anys al corredor de la mort

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un tribunal del Japó ha absolt aquest dijous Iwao Hakamada, que ha passat 47 anys a la presó i és considerat el reu que més temps ha estat al corredor de la mort a tot el món, segons la sentència del nou judici per assassinat a què va ser sotmès després de l’anul·lació del primer.

Hakamada, de 88 anys, va ser condemnat a la pena capital el 1968 per l’assassinat d’una família i va romandre a presó fins 2014, quan la justícia va anul·lar aquesta sentència per dubtes sobre la veracitat de les proves i va ordenar celebrar un nou judici, cosa molt poc habitual al país asiàtic.

La nova sentència, anunciada pel jutge Koshi Kunii del Tribunal de Shizuoka (sud-oest de Tòquio), reconeix que va existir "falsificació de proves" per les que Hakamada va ser incriminat per part de la fiscalia i de les autoritats encarregades de la investigació del cas.

Interrogatoris "inhumans" i proves fabricades

La sentència, recollida per la cadena estatal NHK, al·ludeix a diverses irregularitats en les indagacions, entre elles la vulneració del dret de Hakamada a romandre en silenci i pràctiques "inhumanes" durant l’interrogatori.

Hakamada va admetre haver perpetrat el crim el dinovè dia d’un cicle d’interrogacions que es prolongaven una mitjana de 12 hores diàries, encara que posteriorment va negar incansablement els fets des de la primera sessió del judici contra la seua persona.

Ara, la justícia nipona dicta que la confessió obtinguda per les autoritats investigadores va ser "provocada" mitjançant "sofriment mental i físic". A més, la sentència assenyala que una altra de les principals proves fetes servir per a la seua condemna, unes peces de roba que suposadament pertanyien al processat i van ser trobades amb aparents taques de sang i restes del seu ADN 14 mesos després de l’assassinat amagades en uns tancs de miso (soja fermentada), van ser "fabricades" pels investigadors.

Hakamada, absent a l’anunci de la sentència

L’exreu no va acudir a l’última sessió de la repetició judici, així com tampoc no ho va fer a les anteriors 15 vistes de la mateixa, ja que el jutge Kunii el va eximir de comparèixer a causa de la seua "incapacitat per oferir un testimoni creïble" atesa la seua condició mental.

Al seu lloc, va acudir-hi la seua germana, Hideko Hakamada, que juntament amb l’advocat defensor d’Iwao, Hideyo Ogawa, es va encarregar de seguir amb la fèrria defensa del ja absolt Hakamada, exboxejador professional nascut a Shizuoka el 1936.

En escoltar el veredicte de Kunii, Hideko Hakamada, visiblement emocionada, va fer una reverència al jutge i, de tornada al lloc des del qual rebia la sentència per al seu germà, va estrènyer la mà dels advocats.

Grups civils de suport

Desenes de membres de grups civils de suport a Hakamada que van lluitar juntament amb ell per la seua absolució s’han congregat aquest migdia a les portes del Tribunal de Shizuoka, a l’espera que fos declarat innocent, i han celebrat la decisió quan s'ha conegut.

Entre ells, Toshiki Yamazaki, que va reaccionar a la decisió del jutge davant de la cadena pública NHK: "Honestament, me n’alegro molt i espero que es fixi la sentència sense que sigui apel·lada".

Hakamada va ser condemnat a mort el 1968 per assassinar dos anys abans l’amo de la fàbrica de miso on treballava, la dona d’aquest i els dos fills de la parella i, seguidament, cremar la casa.

La sentència d’avui marca la cinquena ocasió al Japó de postguerra en què un condemnat a la pena capital resulta absolt després de la repetició del seu judici. L’anterior decisió judicial del mateix tipus va tenir lloc fa 35 anys.

Als seus 88 anys d’edat i amb una condició mental debilitada després de passar entre reixes a prop de mig segle, l’exboxejador rebrà una compensació a determinar en funció dels anys d’empresonament, sempre que no hi hagi apel·lació per part de la fiscalia.

El nou veredicte pot ser apel·lat en un termini de dos setmanes després de ser anunciat.