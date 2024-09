Un home mor atropellat per un tren que entrava a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La línia de rodalies que uneix Lleida amb Manresa (R13) i la de la costa (R14) van estar tallades durant més d’una hora ahir a la nit després que un tren atropellés un home d’uns 60 anys a l’altura de l’avinguda del Pla d’Urgell, al barri de la Bordeta, quan el comboi entrava a la capital. El succés va ocórrer a les 20.45 hores, quan un regional exprés de mitjana distància que entrava a Lleida va atropellar una persona. Les investigacions policials apunten que la víctima hauria saltat a les vies des d’un dels ponts que les creuen i podria tractar-se d’un suïcidi. Al lloc de l’incident van acudir dotacions de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, SEM i Bombers.

Fonts de Renfe van detallar que al tren afectat hi havia unes 70 persones a bord i que es va tallar la circulació entre Puigverd de Lleida i l’estació Lleida-Pirineus. El comboi es va quedar a la zona del sinistre fins que els Mossos d’Esquadra van autoritzar que reprengués el trajecte poc abans de les deu de la nit. També van informar que el succés va afectar un tren de la línia RL3 que anava de Lleida cap a Cervera a les 21.15 hores i el trajecte del qual es va fer al final per carretera. També va resultar afectat un altre rodalies que no va poder continuar i es va aturar a Juneda i els seus viatgers també van completar el viatge amb autobús.