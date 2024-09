Investiguen un home de Cervera per l’estafa del "fill en conflictes"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Valladolid, en el marc de l’operació "FUFUEDA", ha investigat una persona de nacionalitat estrangera a la localitat de Cervera (Lleida) com a presumpte autor d’un delicte d’estafa i blanqueig de capitals. La investigació es va iniciar el maig de 2024, després de la denúncia d’un perjudicat a Llacuna de Duero (Valladolid), qui va informar haver estat víctima de l’estafa del "fill en conflictes" a través de missatgeria WhatsApp.

El modus operandi dels estafadors consisteix a fer-se passar pel fill o filla de la víctima, generalment persones d’avançada edat, utilitzant un altre número de telèfon i al·legant problemes amb la seua terminal mòbil. Una vegada guanyada la confiança, sol·liciten importants sumes de diners per fer front a suposades factures o emergències. En aquest cas, la ràpida actuació de la Guàrdia Civil va permetre identificar els autors dels fets realitzant extraccions en caixers de Cervera i seguir la traçabilitat dels diners sostrets mitjançant transferències bancàries i per via BIZUM.

L’estafa del "fill en conflictes": un mètode manipulatiu

L’estafa del "fill en conflictes" es basa en la manipulació emocional de les víctimes, fent-los creure que el seu fill o filla es troba en una situació desesperada i necessita diners urgentment. Els estafadors seleccionen acuradament als seus objectius, generalment persones grans els fills de les quals viuen fora del domicili, i fan servir tàctiques persuasives per generar una reacció d’angoixa i preocupació en els pares.

A més de l’investigat a Cervera, la Guàrdia Civil ha identificat unes altres tres persones implicades en el fet delictiu, actualment en parador desconegut, i ha sol·licitat la seua requisitòria per a la seua posterior detenció. Les diligències instruïdes han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció Núm. 4 de Valladolid.

Recomanacions de la Guàrdia Civil per prevenir estafes

Davant d’aquest tipus de situacions, la Guàrdia Civil recomana actuar amb prudència i no realitzar transferències bancàries sense tenir la certesa de qui és darrere de les mateixes. És fonamental intentar contactar directament amb el fill o filla per verificar el seu estat i descartar qualsevol situació d’emergència. Així mateix, s’aconsella desconfiar d’anuncis que ofereixen diners fàcils per xarxes socials i evitar proporcionar documents personals o dades bancàries a desconeguts.

La importància de la prevenció i la col·laboració ciutadana

La prevenció i la col·laboració ciutadana són claus per combatre aquest tipus de delictes. És essencial que les persones, especialment les més vulnerables, estiguin informades sobre les diferents modalitats d’estafa i sàpiguen com protegir-se. Així mateix, la ràpida denúncia dels fets i la cooperació amb les autoritats són fonamentals per aclarir els casos i detenir els responsables.

La Guàrdia Civil continua treballant per prevenir i perseguir els delictes d’estafa i blanqueig de capitals, adaptant-se a les noves formes de criminalitat que sorgeixen en l’àmbit de les noves tecnologies. La conscienciació i l’educació de la societat són eines indispensables per fer front a aquest fenomen delictiu i protegir els ciutadans més vulnerables.