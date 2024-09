Un supermercat inclusiu a Lleida

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Plusfresc i Aspros Empresa van inaugurar ahir a Lleida un supermercat inclusiu que dona feina a quatre persones amb discapacitat. A la llarga, el 80% de la plantilla estarà conformada per professionals d’aquest col·lectiu. L’establiment “perfectament imperfecte” està ubicat al número 96 de l’avinguda Blondel, on al matí es va celebrar una gran festa d’inauguració amb les autoritats de la ciutat. “En altres dels nostres supermercats ja tenim treballadors amb discapacitat, però aquest projecte de la mà d’Aspros ens fa molta il·lusió perquè ens permetrà visibilitzar encara més que les persones amb discapacitat són molt capaces”, va explicar Rafel Oncins, encarregat de Responsabilitat Social Corporativa de Plusfresc. Igual d’il·lusionat es va mostrar el director executiu de la Fundació Aspros, Enric Herrera, que va assegurar que “Plusfresc ens brinda l’oportunitat de poder gestionar aquest supermercat on, a més de treballar, les persones amb discapacitat podran formar-se per entrar en aquesta o altres empreses ordinàries com reposadors, caixers i altres serveis de botiga”. L’entitat atén prop de sis-centes persones amb discapacitat, de les quals 170 estan ocupades en diferents seccions d’Aspros Empresa.

Per altra banda, una de les grans protagonistes de l’esdeveniment va ser la Clàudia, que des de fa dos setmanes treballa en aquest establiment i va ser l’encarregada de tallar la cinta d’inauguració. Va oferir un breu discurs en el qual es va mostrar “molt contenta i orgullosa de mi mateixa per emprendre aquesta nova trajectòria laboral”. Va dir que “les persones amb discapacitat trobem moltes dificultats en el nostre dia a dia i a l’hora de trobar una feina digna”. “Poder treballar significa fer un pas endavant, tenint el meu propi sou per viure de forma independent. Estic il·lusionada per començar aquesta nova etapa, per treballar molt i esforçar-me per demostrar que soc capaç”, va afirmar. L’esdeveniment, que va incloure una visita al supermercat, va comptar també amb la participació de l’alcalde, Fèlix Larrosa; el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín; la delegada territorial del Govern, Nùria Gil; i la diputada d’Igualtat de la diputació de Lleida, Sandra Marco.