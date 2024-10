Tàrrega reflexiona sobre la solitud

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va commemorar ahir el Dia Internacional de les Persones Grans (1 d’octubre) amb una acció del programa Sempre Acompanyats, impulsat per la Fundació La Caixa, que a la ciutat ha atès aquest any 101 persones grans en situació de solitud.

Durant un parell d’hores, tots aquells que ho van desitjar van posar un missatge reflexionant sobre la solitud en un mural participatiu que va lluir a la plaça de Sant Antoni per donar visibilitzat a la solitud. Entre els missatges es podia llegir: Acompanyar dona vida, Només has d’estar sol si vols, No et sents sol, sempre acompanyat o Estic sola però des que estic a Tàrrega, he conegut gent molt bona, m’han ajudat molt i soc molt feliç. La confecció del mural es va completar amb una actuació musical a càrrec del grup local Alfi.Lourdes Baulies, responsable del programa de gent gran de la Fundació La Caixa a Lleida, va dir que “viure sol no és sinònim de solitud i aquesta pot afectar tothom en totes les edats”. Baulies va explicar que la clau del programa és que ofereix eines per afrontar la solitud mentre que l’edil d’Acció Social, Alba Castellana, va posar en relleu el programa perquè “ofereix una prevenció d’aquesta solitud no desitjada”.

«Els recursos són vàlids i extensius a tota la vida»

És usuari del programa des de fa un any. El recomana perquè “els recursos que t’aporta són vàlids i extensius a qualsevol àrea de la vida”, destaca. S’hi va inscriure per “casualitat” després de veure un cartell que li va cridar l’atenció. “Em vaig posar en contacte i una tècnica em va fer una entrevista i la proposta em va semblar molt coherent i beneficiosa”, relata. Ara es troba en un procés de jubilació, té 64 anys i al gener es jubilarà. Afirma que “entenc que això és un canvi i les eines del Sempre Acompanyats em poden ajudar a superar aquest procés de trànsit de la vida”. Llorens també apunta que el programa ofereix “recursos i obertura mental” alhora que et fa veure que “hi ha moltes maneres d’enfocar i viure el canvi de paradigma”. En referència a la socialització, destaca que “hi estic posat” i reconeix que “ja he fet contactes”.