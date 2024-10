Com coure les castanyes: tres mètodes tradicionals per gaudir d'aquest fruit de tardor

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l'arribada de la tardor i la temporada de castanyes, molts es pregunten quina és la millor manera de cuinar aquest fruit tan tradicional. Les castanyes són un producte versàtil que es pot preparar de diverses formes, cadascuna amb el seu encant particular. Presentem tres mètodes clàssics per cuinar-les: al forn, a la paella i bullides.

El primer mètode, les castanyes al forn, destaca per oferir un resultat cruixent i aromàtic. Després de rentar-les i fer-hi un tall en forma de creu per evitar que esclatin, es cuinen a 200°C durant 20-30 minuts. Un cop fetes, es deixen reposar en un drap perquè pelar-les sigui més fàcil. El resultat són unes castanyes torrades perfectes per menjar calentes.

Una altra opció és preparar castanyes a la paella utilitzant una paella amb forats, ideal per torrar-les de manera uniforme. Després de fer-hi un tall, es torren a foc mitjà-alt durant uns 15-20 minuts, movent-les sovint perquè es facin bé per tots els costats. Aquest mètode ofereix un sabor intens, amb una textura cruixent.

Finalment, per als qui prefereixen una versió més tendra, es poden preparar castanyes bullides. Després de fer-hi un tall, es posen a bullir durant uns 30 minuts. Aquesta opció produeix unes castanyes més suaus i fàcils de pelar, ideals per acompanyar altres plats o per consumir-les soles.

Amb aquestes tres opcions, cuinar castanyes a casa és fàcil i garanteix un deliciós resultat per gaudir d’aquest fruit típic de la tardor.