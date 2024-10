L’OCDE avisa que cal restringir l’ús de plàstics per reduir els residus

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Reduir significativament els residus plàstics exigeix mesures globals que incloguin restriccions a l’ús mitjançant impostos o altres criteris per a la concepció de productes, segons l’OCDE, que insisteix en què no n’hi ha prou amb polítiques per afavorir el reciclatge.

"Les solucions parcials no resoldran el problema de la contaminació del plàstic", subratlla aquest dimecres l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en la presentació d’un estudi que posa xifres per il·lustrar-lo.

La posada en marxa de mesures globals a escala mundial i que cobreixin tot el cicle de vida dels plàstics permetria reduir els residus en el medi ambient en un 96 % d’aquí a 2040, segons els càlculs dels autors.

Això inclouria una millora de la gestió i del reciclatge d’aquests residus plàstics, però acompanyada d’una reducció de la seua utilització mitjançant mesures més o menys imperatives.

Entre aquestes, l’OCDE cita la posada en marxa d’impostos que gravin els plàstics i els embalatges, l’establiment de normes d’ecoconcepció, la prohibició de certs plàstics d’ús únic, programes per responsabilitzar als fabricants sobre el recurs als embalatges i els béns duradors, que podrien propiciar un sistema més sostenible.

Si no s’adopten dispositius ambiciosos, els autors calculen que la producció i utilització de materials plàstics augmentaran un 70 % entre 2020 i 2040 per passar de 435 milions de tones anuals a 736, i només un 6 % procedents del reciclatge.

En paral·lel, en aquest escenari els residus plàstics que acaben als abocadors, que són eliminats de forma inadequada o directament al medi natural augmentarien un 50 % en aquells 20 anys de 81 a 119 milions de tones anuals.

L’OCDE adverteix que sense mesures restrictives o amb una cobertura geogràfica només parcial no seria possible tornar als nivells de residus plàstics de 2020.

Reconeix que quan aquestes mesures afecten a totes les etapes de la vida del plàstic la conseqüència seria una reducció del 0,5 % del producte interior brut (PIB) d’aquí a 2040, però al final serien més eficients que si les polítiques es limitessin a la gestió dels residus, ja que llavors el descens de l’activitat seria del 0,8 %.

En dades absolutes, si es mantinguessin les polítiques actuals, serien necessàries inversions de 2,1 bilions de dòlars entre 2020 i 2040 per gestionar els residus plàstics, davant 50.000 milions amb una acció en totes les fases del cicle de vida.