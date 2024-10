Com cuinar castanyes al microones: la manera més ràpida de gaudir d’aquest fruit de tardor

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de la tardor, les castanyes es converteixen en un aliment tradicional molt apreciat a les llars. Tot i que la forma més clàssica de preparar-les sol ser al foc o al forn, cada vegada més persones opten per mètodes més ràpids i accessibles com el microones. Aquest electrodomèstic, que habitualment s’utilitza per escalfar menjar, pot ser una eina perfecta per coure castanyes de manera ràpida i sense complicacions. A continuació, expliquem com preparar-les pas a pas i amb èxit, mantenint tot el seu sabor.

El procés per fer castanyes al microones és sorprenentment senzill. Primer, és important seleccionar castanyes de bona qualitat. Aquest fruit de tardor ha de ser ferm, sense zones toves ni danys visibles. Un cop seleccionades, es recomana fer un petit tall a cada castanya. Aquest pas és fonamental, ja que evita que explotin durant el procés de cocció dins del microones. El tall ha de ser profund però no travessar completament la castanya, garantint així que s'obri de manera controlada.

Per millorar el resultat, alguns experts suggereixen remullar les castanyes en aigua durant uns minuts abans de posar-les al microones. Aquest truc opcional ajuda a estovar la pell, facilitant-ne la pelada posterior i aconseguint una textura més suau. Després de remullar-les, es col·loquen les castanyes en un plat apte per al microones, amb el tall cap amunt, per assegurar que es cuinin de manera uniforme.

A continuació, el pas clau: la cocció al microones. Amb una potència alta, es recomana programar el microones entre 2 i 3 minuts. Després d’aquest temps, és important comprovar si les castanyes ja estan cuites al punt que agrada, ja que el temps pot variar segons la mida i potència del microones. Si és necessari, es poden afegir intervals de 30 segons fins a obtenir el resultat desitjat.

Un cop finalitzada la cocció, és aconsellable deixar reposar les castanyes durant uns minuts. Això no només facilita la manipulació, sinó que també ajuda a desenganxar la pell amb més facilitat. Finalment, només cal pelar-les i servir-les calentes. Si es desitja, es poden condimentar amb sal per intensificar el seu sabor natural.

Aquest mètode de preparar castanyes s’ha convertit en una alternativa molt atractiva per a aquells que busquen rapidesa sense sacrificar el gust. A diferència del forn, que pot requerir fins a 20-30 minuts, el microones permet tenir castanyes a punt de menjar en menys de cinc minuts, mantenint intacta la seva textura i aroma característics. Amb aquesta tècnica, gaudir de les castanyes durant la tardor ja no és exclusiu de les parades al carrer o de llargues hores a la cuina, sinó que es pot aconseguir fàcilment des de casa amb el mínim esforç.