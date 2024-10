El cantant de country Garth Brooks és acusat d’assalt sexual i violació

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant nord-americà de country Garth Brooks va ser acusat aquest dijous d’assalt sexual per part d’una perruquera i maquilladora que diu haver treballat per a ell, va indicar la cadena CNN.

La demanda, presentada en un tribunal de Califòrnia i a què ha tingut accés el canal, apunta que els fets van passar el 2019. La demandant també afirma que el premiat intèrpret la va violar durant un viatge de feina.

La dona al·lega que va començar a treballar per a ell el 2017 i que abans d’encarregar-se de pentinar-lo i maquillar-lo va ser contractada el 1999 també com a perruquera i maquilladora per la seua llavors esposa, Trisha Yearwood.

La seua acusació afegeix que a més de l’assalt sexual, el cantant li mostrava els seus genitals amb assiduïtat, li parlava de sexe i de les seues fantasies sexuals, es canviava de roba davant d’ella i li enviava missatges de contingut sexual explícit.

La demandant apunta que una vegada el 2019 va sortir de la dutxa nu, li va agafar les mans i les va portar als seus genitals, així com que aquell mateix any, en un viatge de feina a Los Angeles, la va violar en una habitació d’hotel.

Els advocats de la dona van dir que confiaven que el cantant "retrà comptes per les seues accions". "Aplaudim la valentia de la nostra clienta en seguir endavant amb la seua denúncia contra Garth Brooks. La denúncia presentada avui demostra que els depredadors sexuals existeixen no només en les empreses nord-americanes, Hollywood i les indústries del rap i el rock and roll, sinó també al món de la música country", van dir a la CNN en un comunicat. La cadena va assenyalar que s’ha posat en contacte tant amb Brooks com amb Yearwood i que no ha obtingut resposta.

Brooks, de 62 anys, ha guanyat dos Grammy per 'Ropin the Wind' (1991) i 'In Another’s Eyes' (1997), ha estat nominat un total de 14 vegades a aquests guardons i en l’Acadèmia de la Música Country va aspirar a premi mig centenar de vegades i va guanyar en a prop de la meitat.