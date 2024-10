De les tisores al cap i pota: la inspiradora transició d’un perruquer català

Tots coneixem històries de persones que han fet un gir radical a les seues vides, deixant enrere la seua zona de confort per perseguir un somni. Aquest és el cas de Roger Solé, un perruquer de Juneda, Lleida, que als seus 50 anys va decidir canviar les tisores pels fogons i endinsar-se al frenètic món de la cuina professional a Barcelona, Espanya.

Solé, qui va ser la cinquena generació de barbers en la seua família des de 1853, va exercir durant 30 anys en l’ofici. Tanmateix, la seua passió per la gastronomia el va portar a prendre la valenta decisió de deixar enrere la perruqueria i submergir-se de ple al món culinari.

Un camí ple de desafiaments

L’inici de Solé a la cuina no va ser fàcil. Malgrat el seu entusiasme, es va trobar en un ambient totalment nou, envoltat de cuiners joves i experimentats. "Van ser els sis pitjors mesos de la meua vida", confessa Solé, que va haver d’adaptar-se ràpidament al ritme trepidant i la pressió constant d’una cuina professional.

La transició de la perruqueria a la cuina va suposar un canvi dràstic en la dinàmica de treball. Solé va passar d’un ambient dialogant i raonat a una estructura jeràrquica rígida, similar a la de l’exèrcit. "No hi ha lloc per a opinions ni diàlegs, els rangs manen, i això em va costar molt", admet.

Perseverança i passió com a motor

Malgrat les dificultats, Solé mai no es va penedir de la seua decisió. Amb 50 anys i una gran determinació, va decidir aguantar i perseverar en el seu nou camí. La seua passió per la gastronomia va ser el motor que el va impulsar a superar els obstacles i seguir endavant.

Després de sis mesos de feina motl dura, Solé va rebre una oportunitat que canviaria la seua trajectòria. Un grup d’empresaris de Barcelona li va oferir portar la cuina de l’emblemàtic Bar Bodega Gol, un clàssic de la ciutat. Al costat del seu soci Rodrigo Castillo, Solé es va convertir en cap de cuina, amb total llibertat per crear la carta i cuinar com desitjaven.

L’ambaixada no oficial de Lleida a Barcelona

En el Bar Bodega Gol, Solé i Castillo han aconseguit combinar l’essència tradicional del lloc amb una cuina de qualitat, basada en plats de tota la vida i productes de proximitat. El seu objectiu és ser un referent de la cuina casolana, oferint plats com llenties, cap i pota, fricandó i xulla, que evoquen els sabors i olors de Lleida.

"Ens hem convertit en l’ambaixada no oficial de Lleida a Barcelona", afirma Solé amb orgull. Molts dels productes que utilitzen provenen de la seua terra natal, com l’oli de Les Garrigues, la botifarra d’Alcarràs, l’embotit de La Pobla de Segur, els caragols d’Almacelles i el formatge del Montsec. Aquesta connexió amb les seues arrels els ha permès oferir una experiència culinària única als seus comensals.

Un oasi al mig del paradís dels brunchs

En un entorn on abunden els cafès de muffins i magdalenes de disseny, el Bar Bodega Gol s’erigeix com un oasi d’autenticitat. Solé descriu el barri de Sant Antoni com un lloc divers i eclèctic, on conviuen diferents estils de vida i cultures gastronòmiques.

El seu objectiu és recuperar i posar de relleu la cuina tradicional, aquella que naix de la subsistència i la creativitat d’antany. Plats com la sopa borsch d’Ucraïna o l’olla aranesa són exemples de com la gastronomia reflecteix la història i les circumstàncies de cada lloc i moment.