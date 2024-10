Reclamen més suport per a persones amb paràlisi cerebral

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Persones amb paràlisi cerebral van reivindicar ahir més recolzament i recursos de suport amb motiu del Dia Mundial en un acte celebrat a la residència d’Aremi. En la lectura del manifest, van assenyalar que “les persones amb paràlisi cerebral també envellim” i “per això necessitem més suport per tenir una vida independent”. En aquest sentit, van assenyalar que d’aquí a 10 anys “les persones amb paràlisi cerebral majors de 65 anys serem tres vegades més que ara i que els primers signes d’envelliment comencen als 35 anys. Tindrem més necessitats”. Així mateix, van reclamar més atenció per a les famílies cuidadores. També van demanar més places de residències i millors condicions per als professionals.