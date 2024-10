Lleida inicia una nova Agenda Jove amb 678 places

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria activa la nova Agenda Jove de la regidoria de Joventut, que ofereix aquesta tardor 678 places i prop d’una trentena d’activitats lúdiques, esportives, gastronòmiques, musicals, formatives, de lleure, salut i ocupació. El regidor de Joventut, Xavi Blanco, va animar ahir els joves a participar-hi. “L’Agenda Jove posa el focus en el lleure dels joves per augmentar la seua xarxa de relacions i perquè comparteixin interessos en entorns positius de socialització”, va explicar. A més, va afegir que “aquest any hem apostat per la descentralització en diferents barris de la ciutat, en especial en els clubs joves, amb l’objectiu d’atansar la programació a la joventut en aquestes zones”. Entre les activitats programades cal destacar les sortides a la Serra de Prades i a PortAventura, aquesta última per Halloween mentre que en l’àmbit de l’ocupació hi haurà un taller d’intel·ligència artificial enfocat a com pot ajudar la intel·ligència artificial a la recerca d’ocupació. Pel que fa a l’educació, s’ha programat una xarrada-taller sobre tècniques d’estudi i en salut, un taller sobre primers auxilis psicològics. També destaca el retorn del projecte Més Divendres, un taller de batucada i un altre de cuina. La majoria de les activitats són gratuïtes i s’ha habilitat l’accés a les inscripcions de forma telemàtica a la pàgina web https://paeria.cat/inscripcionslleidajove.