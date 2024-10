La Festa del Vi de Lleida torna a la plaça de la Llotja els dies 26 i 27 d'octubre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça de la Llotja recuperarà a finals de mes la Festa del Vi de Lleida. L’esdeveniment se celebrarà el 26 i 27 d’octubre amb la participació de 18 cellers de la DO Costers del Segre i una desena de restaurants. L’horari serà de 19.00 a 24.00 hores dissabte i d’11.00 a 15.00 hores diumenge. Així mateix, s’han programat altres activitats paral·leles.

D’aquesta forma, el dia 26 a les 12.00 hores es farà la visita guiada la Poderosa Comanda de Gardeny al Castell Templer i a les 17.00 hores, la visita guiada Lleida City Tour. A les 19.00 hores s’obrirà el recinte de la plaça de la Llotja i hi haurà degustacions enogastronòmiques. A les 19.30 hores hi haurà tardeig amb DJ Calcaterra, a les 21.00 hores animació i a les 22.00 hores, sessió Ponent Roots. Per al diumenge, s’han programat degustacions gastronòmiques des de l’obertura a les 11.00 hores fins a la clausura a les 15.00 hores, així com la visita Lleida City Tour a les 11.00 hores; la visita al Castell Templer de Gardeny a les 12.00 hores i un taller de garrotins i concert de Colors de Rumba a les 12.30 hores.