El Govern destinarà 1,2 milions a onze centres d'investigació en salut

La Generalitat destinarà, arran d’una petició de la conselleria de Salut, més d’1,2 milions d’euros a “millorar i reforçar el finançament” d’onze centres d’investigació en salut de Catalunya, entre els quals es troba l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida), que rebrà 46.684,99 euros.

En concret, l’Executiu català va aprovar ahir la distribució d’un total d’1.237.057,94 euros dels pressupostos per finançar tant l’increment retributiu aprovat per al 2023 com l’increment retributiu aplicable al 2024 aprovat pel reial decret llei 4/2024 dels centres d’investigació. A banda de l’IRBLleida, que es va fundar l’any 2004 mitjançant un conveni de col·laboració entre la UdL i el sistema sanitari català, també es beneficiaran d’aquest acord la Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (115.818,97 euros); la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (194.182,62 euros); la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (41.767,15 euros); la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (158.302,08 euros); la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gorina (32.357,62 euros); la Fundació Institut d’Investigació a Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (159.291,70 euros); la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (44.731,98 euros); la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (206.482,22 euros); la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (20.447,97 euros); i la Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (216.990,64 euros).