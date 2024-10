Arriba a Lleida Dinder Club, una aplicació de cites per a persones amb tota mena de discapacitats

La primera app de cites i plans lúdics per a persones amb discapacitat ja està disponible a les comarques lleidatanes. Es tracta de Dinder Club, una aplicació mòbil que va nàixer fa quatre anys a Barcelona amb la voluntat d’unir persones del col·lectiu, fent més fàcil que puguin establir relacions socials, amistoses i amoroses en un entorn segur.

Així ho van explicar ahir durant la presentació de l’app a la sala Alfred Perenya de Lleida Max Roures i Borja Bosch, CEO i Project Manager de Dinder Club, respectivament.

L’aplicació té dos funcionalitats: les cites i els plans. En la primera, l’usuari podrà trobar perfils d’altres persones amb discapacitat que l’algoritme considerarà “afins”. Si fan match, es generarà un xat en el qual podran començar a parlar. Quant als plans, són propostes lúdiques setmanals que Dinder Club organitzarà quan hi hagi grups d’almenys quinze usuaris a la ciutat. A tots els plans assistirà un dinamitzador.

Per registrar-s’hi, els interessats han de pertànyer a una entitat social, en què els facilitaran dos tests de perfil que hauran d’omplir. Anna Ciutat, referent del grup de sexualitat d’Allem, va valorar positivament aquesta iniciativa i va assegurar que els usuaris fa temps que demanen un entorn segur en el qual poder establir vincles afectius. De moment, més de catorze entitats i 150 persones de Ponent hi han mostrat interès.

“Pot ajudar-nos a tenir una vida plena i bonica”

La Marina, de 41 anys, és una usuària de l’Associació La Torxa de Lleida que ahir va acudir a la presentació de Dinder Club per interessar-se per aquesta iniciativa. “Em sembla una app molt positiva, que pot ajudar-nos a les persones amb discapacitat a tenir una vida més plena i bonica. Crec que era necessària una eina com aquesta, que ofereix un entorn segur i controlat per conèixer gent afí i fer plans com anar al cine”, va explicar la Marina, que va assenyalar que “m’estic plantejant apuntar-me” a Dinder Club.