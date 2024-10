La cooperativa lleidatana Blockchain Tools i ASPID crearan NFT solidaris

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa lleidatana Blockchain Tools ha arribat a un acord amb ASPID (Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida) per convertir un dibuix commemoratiu amb motiu del 30è aniversari de l’entitat en un NFT que s’entregarà en el marc dels Premis ASPID 2025. Es tracta d’una iniciativa innovadora que una associació sense afany de lucre faci ús del sistema blockchain per a la creació d’NFT solidaris a l’Estat espanyol, un fet que els seus impulsors pretenen traslladar a més àmbits de la vida quotidiana.

“La introducció de la tecnologia blockchain, d’on surten les criptomonedes, en entitats no lucratives ens ajudarà a fer pedagogia sobre un sistema tan fiable que esdevé invulnerable als atacs informàtics”, reconeix Albert Clivillé, president de la cooperativa.

Així doncs, als guardons físics que ASPID entregarà en el transcurs dels seus premis s’hi afegiran reproduccions digitals, a través de non-fungibles tokens, d’una obra encarregada per a l’ocasió a un artista lleidatà. “La particularitat de la tecnologia blockchain, amb la qual estan creats els NFT, és que certifiquen l’autenticitat d’una peça única i la seva propietat”, recorda Clivillé, que també destaca el “valor afegit” de comptar amb una obra d’art al moneder de criptomonedes que rebran els homenatjats: “Tindran una obra d’art original i única, irrepetible, que ningú podrà falsificar mai”.

Segons Juanjo Ruiz, també soci de la cooperativa Blockchain Tools, “que ASPID gratifiqui la seva gent amb un obsequi tan especial i diferent, animarà altres organitzacions sense afany de lucre a seguir el mateix camí”. De fet, qualsevol obra artística és reproduïble digitalment, però només la tecnologia blockchain permet associar-la amb un smart contract (contracte intel·ligent) que en definirà les condicions de compravenda, entre d’altres. “Aquí parlem d’NFT intransferibles, i és que no tindria cap sentit que poguessin sortir al mercat tractant-se d’uns premis sense afany de lucre”, rebla el mateix Ruiz.

De totes maneres, tant Juanjo Ruiz com Albert Clivillé coincideixen amb la resta de socis de la cooperativa a l’hora de propugnar-ne els avantatges econòmics. “Un creador pot tenir un obra digital a la qual van associats uns drets determinats que rebrà cada vegada que formi part d’una transacció”, explica el president de Blockchain Tools, que no s’oblida tampoc dels beneficis per al comprador en cas que l’obra pugui revaloritzar-se. “Els NFT representen una tecnologia que ha transformat el món de l’art en els darrers anys i que ara transformarà el món de les associacions sense afany de lucre quant a compensacions per als donants o mitjançant altres prestacions”, conclou Ruiz. Cal destacar que l’assessorament legal recau en Joaquim Matinero, counsel a CECA Magán, expert en dret bancari-financer, fintech i blockchain, amb la finalitat de donar transparència i seguretat jurídica a aquesta nova via per part de les associacions sense ànim de lucre.

Per la seva banda, l’Associació ASPID, fundada l’any 1994, treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i/o vulnerabilitat social oferint eines i suports centrats en la persona que afavoreixen el seu desenvolupament integral. L’entitat, amb més de 680 persones associades, disposa d’un equip de més de 160 professionals i té un impacte sobre 4.700 persones aproximadament amb caràcter anual desenvolupant serveis entorn l’autonomia personal, la neurorehabilitació, l’atenció integral i la integració laboral, així com projectes socioeducatius adreçats a famílies, joves i infants en situació de vulnerabilitat social.