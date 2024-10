Els Castellers celebren el seu èxit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Castellers de Lleida van fer història dissabte passat al classificar-se, per primera vegada, com la millor colla mitjana en el XXIX Concurs de Castells de Tarragona. Una jornada plena d’emoció i germanor en la qual van aconseguir alçar-se amb el trofeu gràcies a un 2 de 8 amb folre que van coronar en la cinquena ronda. Prèviament, els de la camisa bordeus van descarregar amb èxit el 4 de 8, el 7 de 8i el 3 de 8, sumant un total de 2.375 punts.

“Estem molt contents i orgullosos d’aquesta fita, un caramelet que hem aconseguit de molt de treball i gràcies al suport brindat per empreses i entitats”, va assenyalar ahir el president dels Castellers de Lleida, Pau Bonet, que va descriure amb il·lusió el certamen del cap de setmana passat. “Érem més de 800 persones, quan el nostre teixit habitual s’acosta a les 300. No esperàvem tant suport de les altres colles i d’amics. Érem una de les quatre favorites i les circumstàncies van fer que guanyéssim. Jo em quedo amb el fet que tothom va sortir content d’allà, on es va viure un ambient molt competitiu però alhora molt sa”.

Amb el cap de colla, Marc Giné, van acudir al matí a les instal·lacions del Grup ICG a Torrefarrera per renovar el seu acord de col·laboració per uns altres quatre anys. Aquest pacte, van explicar, permetrà als Castellers continuar promocionant la ciutat de Lleida en el món casteller. A la tarda, els representants dels Castellers van ser rebuts a la Paeria per l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va felicitar la colla lleidatana per aquesta gran gesta.

Castellers de Lleida va nàixer el 1995 gràcies a una iniciativa de la delegació de Cultura de la Generalitat amb la col·laboració de l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard). L’any que ve celebrarà el seu trenta aniversari amb una programació especial.