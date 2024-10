Lleida trenca el tabú de la salut mental

Publicat per SegreACNLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Taula de Salut Mental Lleida-Segrià i entitats del tercer sector com Salut Mental Ponent, el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Lleida i la Fundació Ilersis van reivindicar ahir a l’Espai Orfeó de la capital del Segrià la necessitat de combatre l’estigma que encara pateixen les persones amb trastorns de salut mental en l’àmbit laboral. L’acte, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, va començar amb la lectura d’un manifest per reclamar una cultura laboral “inclusiva” i mesures per garantir l’accés al treball. Sota el lema És l’hora de prioritzar la salut mental a la feina, la celebració va comptar també amb concerts i una obra de teatre a càrrec d’usuaris de les diferents entitats organitzadores. Malgrat que cada vegada es dona “més visibilitat” a la salut mental, encara persisteix l’estigma cap a les persones que pateixen algun trastorn o malaltia, segons va apuntar la presidenta de l’associació Salut Mental Ponent, Maite Josa.

Va explicar que hi ha persones que causen baixes a la feina i no diuen que es deuen a un problema de salut mental, mentre que hi ha altres pacients diagnosticats que “no tenen accés a una ocupació digna”. A més, Josa va alertar que la seua entitat cada vegada atén més consultes sobre aquesta problemàtica.Per la seua part, la Universitat de Lleida va inaugurar ahir Inspira, un nou espai a la biblioteca de la facultat de Ciències de la Salut per promoure el benestar dels seus usuaris i ajudar-los a desconnectar. Equipada amb coixins de meditació, estoretes de ioga, pufs i auriculars Bluetooth, els estudiants han d’estar-hi sense sabates i amb els dispositius mòbils apagats. Durant tot el dia d’ahir, aquest Espai Inspira i la Sala Roc Pifarré van acollir xarrades i tallers per prevenir l’ansietat i millorar la salut emocional.

Tàrrega clama “destapar-se del malestar emocional”

Els actes reivindicatius a favor de la salut mental es van estendre ahir de cap a cap de les comarques lleidatanes. A Tàrrega, la plaça Major va acollir un acte per destacar la importància de parlar dels malestars quotidians per evitar els problemes de salut mental i trencar estigmes. Va ser organitzat pelgrup d’activistes de Tàrrega en col·laboració de l’Associació Alba, Quàlia i el Servei de Rehabilitació Comunitària. Així mateix, el consell comarcal de l’Urgell va presentar la segona campanya FuckFiltres. Aquest any se centra en el repartiment de caixes per deixar els mòbils i un joc amb 60 cartes (52 amb activitats i 8 en blanc per escollir) on es llegeixen propostes lúdiques per fer en família i desconnectar de les pantalles. Les caixes es repartiran prèvia inscripció.

Caminades, projeccions i visites a l’Alta Ribagorça, aquest mes

L’Alta Ribagorça acollirà aquest mes activitats esportives, projeccions documentals, tallers i excursions guiades per donar visibilitat a la salut mental. El programa va arrancar ahir al matí amb la lectura d’un manifest a càrrec del president del consell comarcal, Albert Palacín, i tenia previst continuar a la tarda amb una caminada i bicicletada que havia d’acabar amb la creació d’un arbre de les emocions.