Sanitat contempla tornar a l’ús de mascareta si es complica l’epidèmia de grip

La ministra de sanitat, Mónica García, ha assenyalat aquest divendres que les mascaretes són una de les recomanacions que s’estudien per afrontar la pròxima temporada de virus respiratoris i ha confiat a "no haver d’intervenir" com l’any passat perquè està segura que totes les comunitats ho compliran.

El detall sobre el document que estan treballant els tècnics amb mesures comunes d’actuació i prevenció dels virus respiratoris es coneixerà el proper 17 d’octubre, quan està previst que la Comissió de Salut Pública es reuneixi per tancar-lo, ha explicat García al terme del Consell Interterritorial.

Ara per ara, segons ha avançat, el document que preparen recollirà una sèrie d’indicadors que permetin caracteritzar la situació epidemiològica en funció del risc de transmissió, gravetat, taxa d’incidència i taxa d’hospitalització, ingrés a UCI o letalitat; sobre ells, es dissenyaran escenaris a què es vincularan una sèrie de recomanacions per reduir els estralls dels contagis.

Una cosa que ja es va fer anteriorment amb la covid-19, i que ara el Ministeri ha impulsat de manera pionera amb l’epidèmia de grip d’aquest any "perquè no ens agafi el toro i no hàgim de prendre mesures" en ple pic com va passar l’any passat, quan Sanitat va acabar imposant la mascareta als centres sanitaris en plena onada ascendent de casos.

Ha recordat, en aquest sentit, "les complicacions" que va tenir per fer efectiva a tot el territori aquesta mesura que Sanitat considera "bàsica". "Nosaltres creiem que es pot actuar abans i que per això necessitem aquest document", ha recalcat.

"Esperem que es compleixi perquè crec que no es pot pensar que un document que s’ha treballat de manera conjunta no es compleixi; esperem que nosaltres des del Ministeri no hàgim d’intervenir", ha conclòs la ministra en ser preguntada per la possibilitat que aquestes recomanacions poguessin acabar sent obligacions en cas d’incompliment.

La intenció així és prevenir aquestes situacions i que "no hagi de ser efectivament el Ministeri de Sanitat el que hagi de dir a les comunitats el que han de fer".

García aspirava a poder debatre aquest divendres amb els consellers les propostes dels seus equips tècnics de les diferents comunitats; tanmateix, només ha intervingut el de Castella i Lleó, Alejandro Vázquez, per "indicar que hi haurà molta heterogeneïtat" de situacions.

Amb tot, ha volgut insistir que "les eines i les mesures que tenim contra els virus respiratoris són les mesures que tenim: vacunació, mesures d’higiene, mascaretes i mesures de contenció. I és el que hi ha", ha conclòs.