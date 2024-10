Negocis centenaris de premi

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos establiments de l’Urgell seran reconeguts amb el Premi Nacional a Establiment Comercial Centenari de la Generalitat de Catalunya en la 24 edició. Es tracta del bar restaurant Cal Marina d’Anglesola i la carnisseria Tacies de Tàrrega, que tenen més de 100 anys i que seran guardonats amb uns altres 17 establiments de Catalunya, tot i que aquests dos són els únics de Lleida. Els actuals propietaris –la quarta generació–, Diana Ruera i Josep Maria Tacies, coincideixen que el secret d’aquesta llarga trajectòria és “la constància i fer les coses amb amor”.

Cal Marina d’Anglesola porta obert des del segle XIX. La família Ruera Casteràs no sap l’any exacte en què va començar a funcionar però va nàixer com a negoci de parada i fonda per al servei de diligències de mules de Barcelona a Balaguer. Durant una primera etapa va funcionar com a bar i, a començaments del segle XX, van sumar-hi les projeccions de cine mut fins que el 1932 van estrenar el cine sonor, que es va mantenir actiu fins al 1979. El 1994 van incorporar l’actual restaurant, reconegut pels grups d’agències de viatges que acull cada cap de setmana.Per la seua part, el negoci de la carnisseria Tacies de Tàrrega va començar amb ramats d’ovelles a la Segarra el 1908 i amb els anys van introduir la comercialització de la carn fins a arribar a muntar la seua pròpia botiga a la capital de l’Urgell. Josep Maria Tacies destaca que el secret és “la constància, el sacrifici familiar i la qualitat del producte” i per a ell també és molt important “la professionalitat” dels treballadors perquè “al final són la nostra cara visible”. Així mateix, Tacies posa en relleu la funció dels negocis de proximitat com el seu com un “servei” a la ciutadania.

Acte d’entrega a la Generalitat

L’entrega dels guardons està pendent de data, encara que habitualment se celebra el mes de novembre en un acte a la Generalitat. Així mateix, en l’edició del 2022 van ser reconeguts amb aquest guardó l’històric comerç Agustí Mestre de Lleida i l’any 2021 ho van ser la Pastisseria Nicolau (1856) i la botiga Culinàrium - Casa Delfín (1863), de Tàrrega, i la botiga Casa Adroguer Nou (1870), l’espardenyeria Cal Seixanta-cinc (1913) i la Ganiveteria Pallarès (1917), de Solsona.