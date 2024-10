Mor Mayra Gómez Kemp, la presentadora més popular de l’'Un, dos, tres...'

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu, cantant i presentadora Mayra Gómez Kemp va morir a Madrid aquest diumenge a l’edat de 76 anys. Nascuda a l’Havana el 14 de febrer de 1948, se’n va fer famosa a Espanya durant els anys setanta quan presentava el popular concurs de RTVE Un, dos, tres. Responda otra vez.

Fa uns dies, Gómez va caure després d’un accident domèstic a la seua casa de Mijas, a Màlaga, pel qual va haver de ser ingressada. Ella mateixa va confirmar que va ser un “gran ensurt” ja que va estar més de 18 hores a terra sense poder incorporar-se fins que va rebre ajuda. Va rebre l’alta i es recuperava a casa.

La mítica presentadora del concurs de Chicho Ibáñez Serrador, que va fer asseure davant del televisor a diverses generacions d’espanyols, un programa pel qual sempre era recordada, es va allunyar dels mitjans després de detectar-li el 2009 un càncer de llengua i després de coll i coll. Però va afrontar la malaltia i va tornar a aprendre a parlar.

Era filla de Ramiro Gómez Kemp i Velia Martínez Febles, dos músics cubans d’origen espanyol que després del triomf de la Revolució Cubana van marxar del país. Un país al qual mai no va tornar. Després d’un llarg periple vivint en diferents països de Llatinoamèrica i als Estats Units, va arribar a Espanya el 1970 i després d’un breu pas per Barcelona es va traslladar a Madrid, on va realitzar doblatges a Radio Madrid (Cadena Ser). Amb una àmplia cultura, Gómez Kemp va cursar estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de Tampa i de Periodisme en la de Miami, carrera que va finalitzar el 1969. Va realitzar algun paper com a actriu, i el que pocs coneixen és la seua carrera musical. Va formar juntament amb dos hostesses de l’Un, Dos, Tres (María Durán i Beatriz Escudero) el trio musical Acuario, amb èxits com Rema, rema, marinero i el 1977 va emprendre la seua carrera en solitari i va publicar el LP Una dama (1978), produït per Ramón Arcusa (Duo Dinámico).

L’actor argentí Alberto Berco, vint anys major que ella, va ser el gran amor de la seua vida i el seu marit fins la seua mort el 2021.