Mor l’actor de 'Perry Mason' i 'El fugitivo', John Lasell, als 95 anys

John Lasell, actor conegut per les seues interpretacions en sèries de televisió com 'Perry Mason' 'La dimensió desconeguda', 'El fugitivo' o 'Missió: Impossible', ha mort a Los Angeles a l’edat de 95 anys.

La notícia ha estat confirmada per una necrològica publicada per la família de l’intèrpret en qui s’indicava com a data de la mort el 4 d’octubre.

Nascut com John Whitin Lasell Jr. el 6 de novembre de 1928 a Worcester, Massachusetts (Estats Units) l’actor retirat ja fa anys de la indústria, va aparèixer en tres episodis del clàssic televisiu 'Perry Mason' i en un dels capítols de la llegendària 'La dimensió desconeguda'. El seu rol més longeu va ser en la telenovel·la gòtica 'Sombras en la oscuridad', on va interpretar el cazavampiros Doctor Peter Guthrie al llarg de 25 episodis.

Altres aparicions destacades en televisió són 'Dallas’, 'Falcon Crest', 'Lassie', 'Mannix', 'Mission: Impossible', 'Las calles de San Francisco' i 'La ley del revólver'. També va participar en dos episodis del western 'Caravana' i en quatre entrega de la sèrie guanyadora d’un Emmy 'El fugitivo'.

Encara que Lasell va desenvolupar la seua carrera principalment en televisió, també va participar en diversos projectes cinematogràfics com la cinta de terror 'Deathmaster', el thriller 'El Inspector Tibbs contra la Organización', el drama romàntic 'Honky' o la comèdia negra 'Esta noche vamos de guerra'. La seua última apariciío en pantalla es remunta a 1985, amb la minisèrie de televisió nominada a l’Emmy 'Muerte en California', amb Cheryl Ladd i Sam Elliott.