El Banc dels Aliments crida a la mobilització pel Gran Recapte davant d'una caiguda de fins al 20% en les entregues

El Banc d'Aliments ha fet aquest dimecres una crida a la mobilització pel Gran Recapte després d'haver experimentat una caiguda d'entre el 15% i el 20% en l'entrega d'aliments aquest any respecte a l'anterior. En la presentació de la campanya per al Gran Recapte d'enguany, la directora del Banc d'Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu, ha xifrat en 16.000 els voluntaris necessaris per cobrir els 2.200 punts on es recolliran aliments per a la campanya solidària, que se celebrarà el 22 i 23 de novembre. Viladomiu ha apuntat que l'objectiu és superar els 5,8 milions d'euros aconseguits en la campanya anterior, cosa que, ha afirmat, els permetria allargar un mes més la distribució d'aliments l'any que ve.

Amb l'eslògan 'Menja't les excuses', el Gran Recapte d'enguany tornarà a tenir un format mixt, amb recollida d'aliments als establiments i donacions econòmiques per a la compra posterior de productes alimentaris. Des d'aquest dimecres es posa en marxa la crida al voluntariat i també es poden fer ja les donacions econòmiques a través de la pàgina web o del sistema Bizum, dos canals que es mantindran oberts fins al 5 de desembre.

En la campanya d'enguany participen 27 cadenes d'establiments alimentaris, ja sigui com a punt de compra i recollida física d'aliments o com a punt de recollida mixt, és a dir, tant d'aliments com econòmic. Els aliments es començaran a classificar des del 23 de novembre i els dies posteriors i es començaran a distribuir a la xarxa d'entitats socials a partir del 25 de novembre.

L'objectiu, ha explicat la directora del Banc d'Aliments de Barcelona, és superar els 5,8 milions d'euros recaptats l'any passat. "Esperem superar-ho. Treballem amb aquesta intenció que ens permetria allargar un mes més la distribució d'aliments", ha apuntat.

Per la seua banda, Lluís Fatjó-Vilas, representant dels quatre Bancs d'Aliments de Catalunya, ha remarcat que un dels objectius de la campanya és fer palès que "la solidaritat encara és necessària" per ajudar, també, persones de l'entorn que es troben en situació de vulnerabilitat.

El Gran Recapte d'enguany es fa en un moment complicat per al Banc d'Aliments, han dit Fatjó-Vilas i Viladomiu. Amb l'increment del preu dels aliments es poden comprar menys productes i ha acabat el finançament del programa del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides. Com a conseqüència entre d'altres d'aquests factors, el Banc d'Aliments tancarà l'any amb entre un 15% i un 20% menys de productes alimentaris distribuïts.