Inundacions a Tamarit de Llitera per la intensa pluja

Un dels carrers de Tamarit negat ahir per les pluges.

Precipitacions de fins a 30 litres per metre quadrat van generar aquest dimarts inundacions a Tamarit de Llitera, amb carrers negats per l’aigua, que també va entrar en comerços i cases. La pluja també va causar danys, però menors, a Alcampell i Sant Esteve de Llitera. La CHE va alertar que hi podria haver crescudes als rius Noguera i Segre.