Estació terrestre de dades satel·litàries al Teleport de Sant Esteve

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera estació terrestre de control i recepció de dades satel·litàries de Catalunya promoguda per la Generalitat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) iniciarà la seua activitat el proper mes de maig a les instal·lacions del Teleport de l’Observatori del Montsec de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà. Així ho va anunciar ahir la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, en un acte a l’estand NewSpace Catalonia a l’International Astronautical Congress (IAC) 2024 de Milà. El Teleport de Sant Esteve és una infraestructura estratègica amb aplicacions industrials que donarà servei al mercat de satèl·lits tant a nivell català com internacional.En l’anunci també va participar Jonata Puglia, cofundador i directiu de Leaf Space, empresa referent internacional en serveis per a comunicacions amb satèl·lits que instal·la i operarà l’estació terrestre amb la col·laboració de l’IEEC.

D’altra banda, el Parc Astronòmic del Montsec inclourà l’observació de l’anomenat estel del segle en les seues activitats d’octubre i novembre, quan es podrà veure a simple vista aquest fenomen astronòmic únic. Així, obrirà les portes a l’observació del cometa amb el suport de binoculars en les sessions-visita de les 19.00 hores demà i dissabte, si l’oratge ho permet.