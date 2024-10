Reanimació a ritme de Bee Gees

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes dels instituts Guindàvols, Samuel Gili i Gaya, Seròs, Caparrella i l’Escola Institució d’Alpicat van celebrar ahir una jornada durant el Dia Mundial de la Parada Cardiorespiratòria per donar a conèixer el programa de suport vital bàsic (SvB) a les escoles, organitzat per un grup de professors del Seminari d’SvB al Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. Una trentena d’estudiants van fer simulacions a la plaça Sant Francesc de Lleida per donar a conèixer els protocols davant d’una parada cardíaca, tècnica OVACE (obstrucció de la via aèria per cossos estranys) i la posició lateral de seguretat. També van demostrar la reanimació cardiopulmonar (RCP) a ritme de flashmob amb Stayin’ Alive dels Bee Gees.

Amb l’objectiu d’ensenyar a la ciutadania com fer una reanimació cardiopulmonar, ahir també van sortir al carrer els professionals sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb tallers a la plaça Ricard Viñes de Lleida i també a la Pobla de Segur. “S’ensenya com comprovar si una persona es troba conscient o inconscient i, en aquest últim cas, com fer una reanimació després de trucar al 112 perquè experts ens vagin indicant”, va explicar Sergi Hijazo, subcap territorial del SEM a Lleida. Pel taller de Ricard Viñes van passar més d’un centenar de ciutadans que es van interessar per conèixer les nocions bàsiques. “Fer les comprensions toràciques salva vides i és una cosa primordial que tothom hauria de saber”, va destacar. De fet, va considerar que a les escoles hauria d’incorporar-se aquest coneixement de primers auxilis.

La possibilitat de supervivència es pot triplicar

El SEM destaca que si les persones que presencien una parada cardiorespiratòria són capaces de fer maniobres de reanimació, les possibilitats de supervivència de l’afectat augmenten entre 2 i 3 vegades. Segons el Registre de Parades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya, a la regió sanitària de Lleida es van registrar 136 casos, amb un 42% de suport vital previ. Cada minut sense fer una RCP disminueixen un 10% les possibilitats de supervivència.