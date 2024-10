Ressaca pel canvi d'hora: com evitar que afecti la teva vida quotidiana i la teva feina

Publicat per Redacció Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

El canvi d'hora del 2024 està a tocar. Serà la matinada del 26 al 27 d'octubre quan hàgim d'endarrerir el rellotge una hora per adoptar l'horari d'hivern. Un canvi que es farà de matinada, a les 3 h, per la qual cosa "guanyarem" una hora de son. Però, per a algunes persones, el canvi d'hora pot suposar una incomoditat que es traslladarà a l'aspecte físic i mental.

"El nostre cervell s'adapta bastant bé, però l'impacte del canvi d'hora pot ser tenir més somnolència, cansament, o que l'endemà ens costi més agafar el son i tenir una mica més d'afebliment cognitiu: estar més distrets o amb una sensació física de més cansament, o fins i tot pot repercutir en l'estat d'ànim", explica Diego Redolar, neurocientífic i director dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Per què s'acusa cert cansament després del canvi d'hora?

Com destaca Redolar, la raó d'aquestes sensacions és que "pot haver-hi certa desregulació dels ritmes circadiaris", ja que el nostre cervell està programat per regular cada vint-i-quatre hores els ritmes biològics principals, com el cicle de son-vigília i l'alliberament de determinades hormones, com la melatonina o el cortisol. Per això, si introduïm algun canvi horari que implica alterar aquest període de vint-i-quatre hores, el cervell necessitarà més temps per reajustar-se. "Normalment, necessitem un dia, des d'un punt de vista fisiològic, per tornar a adaptar-nos a aquest canvi d'hora", subratlla Redolar. "Però hi ha població més vulnerable, com les persones d'edat avançada o els nens, que potser necessiten una mica més de temps perquè el cervell torni a regular aquests ritmes circadiaris de manera correcta", afegeix.

En general, la sensació de cansament, somnolència o afebliment mental que pateixen algunes persones durant la jornada següent al canvi d'hora, comparable a una "ressaca", és un procés temporal que simplement evidencia que el seu cervell necessita adaptar-se a la nova situació. "L'impacte que pot tenir el canvi d'hora en la salut de les persones és petit", tranquil·litza l'expert, subratllant que es tracta d'un procés natural i temporal.

No obstant això, aquesta és una qüestió polèmica que, a Espanya, va portar el govern a encarregar a una comissió l'estudi de la reforma de l'hora oficial, que va elaborar un informe sobre aquest tema. La seva resposta va ser que calia evitar un "canvi precipitat en els fusos horaris mentre no hi hagi un consens compartit i una difusió pràctica a la nostra ciutadania dels riscos i oportunitats que comporta". Segons van assenyalar aleshores des d'aquesta comissió, "després de mantenir l'horari actual durant vuitanta anys, la població espanyola ha desenvolupat una adequació a aquest horari i no hi ha prou raons per modificar-lo".

En paral·lel, la Unió Europea debat des de fa anys sobre la possible supressió del canvi d'hora estacional bianual. El Consell Europeu ja va presentar, el 2018, un projecte per eliminar els canvis d'hora, secundat pel Parlament un any després. El procés està a l'espera de la decisió del Consell, en què es requereix una majoria qualificada dels Estats membres que, fins ara, s'ha resistit, per la qual cosa els europeus continuem canviant l'hora dues vegades l'any. Aquest fer ens convida a conèixer fórmules perquè la població potencialment més afectada per aquests canvis pugui reduir el seu impacte en la seva vida quotidiana.

Com adaptar-se al canvi d'hora

Encara que el gruix de l'adaptació al canvi d'hora depèn del propi cos i d'aquest període de temps necessari per ajustar-se, sí que podem ajudar al fet que sigui un procés més còmode i ràpid, com explica un article publicat en el blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC en el qual participa com a expert el mateix Diego Redolar.

Així, entre les principals mesures que podem adoptar, hi ha el respecte a les rutines habituals, sobretot les referents a l'hora habitual d'anar-se'n a dormir. Un altre consell per adaptar-nos al canvi d'hora pot ser mantenir la ment ocupada, una cosa que alguns experts suggereixen que fem mitjançant activitats a l'aire lliure. Sortir a fer una passejada és un mètode senzill per buidar la ment, però també es pot optar per l'exercici físic i l'esport, o per activitats relaxants abans de ficar-nos al llit. Finalment, podem parar esment a l'alimentació triant per a aquest dia d'adaptació una dieta lleugera basada en aliments de temporada.

La realitat és que el canvi d'hora pot suposar una incomoditat durant el primer dia, però amb una mica d'adaptació ajudarem el nostre cervell a gestionar-lo millor per passar pàgina ràpidament.